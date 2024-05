Por Oscar Misael Hernández-Hernández/El Colegio de la Frontera Norte

Morelos.- Hace un par de semanas, mi pareja y yo estuvimos en la tierra del Caudillo del Sur. No precisamente en Anenecuilco, donde nació Emiliano Zapata, pero sí en Cuernavaca, Tepoztlán y Huitzilac. Parece un recorrido extenso, pero no hay que olvidar que Morelos tiene una superficie territorial de 4,941 km2, menos que municipios como San Fernando, Tamaulipas, que tiene 6,091 km2. La demografía, la economía y el paisaje son otro asunto, aunque la inseguridad es algo común, pero dejemos eso por un momento. Nuestro propósito central era asistir al quincuagésimo aniversario de la Escuela Freinet de Cuernavaca, donde hace algunos años mi pareja estudió la secundaria. A ese propósito se sumaron otros, como la invitación que me hicieron a dar una conferencia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la invitación tanto a mi pareja y a mí, para grabar un programa en Radio UAEM -JuvenilES-, sobre el tema de los jóvenes y la violencia en México. Llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México y, ahí, nos esperaba el primo Toñito: un pariente de mi pareja, médico reumatólogo y morelense en adopción, que lo mismo se queja de la cultura chilanga que de la cultura lagunera, en la cual nació. El primo nos llevó en su vehículo por la autopista México-Cuernavaca. En este trayecto se aprecia cómo se sale del monstruo capitalino y se entra al paisaje montañoso y arbolado de Morelos. Un cambio que acaba cuando hay accidentes en la autopista, reparaciones, o en nuestro caso cuando respiramos un viento con olor a humo debido, según el primo, a quemazones en bosques.

Cuernavaca: Después de parar a desayunar en Tres Marías -un poblado- llegamos a Cuernavaca. Hace casi una década fui por primera vez y me pareció una ciudad bonita, pero ahora, aquello de la eterna primavera se sofocaba con el calor que hacía, también con el olor a humo y la inmensa cantidad de construcciones. No era para menos: en el 2010 Cuernavaca tenía 338,650 habitantes, y en el 2024 se estima que alcanza los 378,476. “Y los fines de semana se llena de chilangos”, nos dijo el primo Toñito. Y era cierto: ahí pasamos un fin de semana y lo comprobamos. Además del calor y el olor a humo, el paisaje en Cuernavaca y otros municipios era de contaminación por la propaganda electoral, como en todo México. Al igual que en el país, en Morelos dos mujeres aspiran a la gubernatura y los dimes y diretes entre ellas son muy similares a los de las otras. Un taxista que nos transportó un día, comentaba al respecto: “Ya no se sabe a quién irle”. Enseguida le pregunté qué tal hacía la chamba su ahora ex gobernador, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, y expresó: “Pues gobierna como jugaba”. Yo no sé de fútbol, pero lo que sé es que el señor Blanco tiene un carácter explosivo y últimamente ha sido criticado en la política. Llegó el día que tenía que dar mi conferencia en la UAEM y mi pareja grabar el programa de radio. Mi tema: desapariciones y fosas clandestinas en un municipio de Tamaulipas. La charla llama la atención entre estudiantes y colegas que me escuchan, aunque me entero que Morelos también da miedo: según la Red Lupa, en el 2022 se registraron 1,550 personas desaparecidas y en el 2023, un total de 1,826. Respecto a fosas clandestinas, la Comisión Estatal de Búsqueda reportó a un medio que desde el 2019 han registrado un total de 49 fosas. 17 de éstas encontradas en el 2023. Termino un poco ofuscado. Afortunadamente Morna Macleod, una colega de la UAEM, me invitó a comer y a charlar. Hablamos del tema, sí, pero también de los cambios en Morelos en los últimos años y, en especial, de cuáles son nuestros planes durante la estancia. Morna amablemente nos invita a Tepoztlán el fin de semana. Agradezco su invitación y quedo en avisarle si nos animamos a ir. Al otro día me preparo para mi participación en Radio UAEM. Las preguntas: ¿los jóvenes en la frontera se han involucrado en actividades ilegales? Y si es así, ¿qué se puede hacer? Las preguntas dan para mucho pensar. Además de la conductora, los técnicos y algunos profesores, a un lado están escuchando algunos jóvenes universitarios, pues el programa se realizó en un pequeño auditorio. Para responder a la segunda pregunta, recuerdo la respuesta del cantante Marilyn Manson al periodista Michael Moore, durante una entrevista sobre la violencia en escuelas de los Estados Unidos: habría que preguntar a los jóvenes, escucharlos, qué es lo que piensan que debe hacerse. Al terminar, mi pareja pasa por mí y vamos a visitar a la familia de doña Porfis: un lazo parental por afinidad, un recuerdo viviente y añorado de ella y su madre.

En Huitzilac y Freinet. Llega el sábado y la celebración por la tarde del quincuagésimo aniversario de la Escuela Freinet. Por la mañana una de las hijas de doña Porfis pasa por nosotros para llevarnos a desayunar. Resulta que se enteraron de nuestra visita de doctor y hoy quieren que pasemos más tiempo con su familia. La hija nos lleva a su casa en Huitzilac. Saliendo de Cuernavaca, poco a poco el paisaje se transforma y cada vez más es arbolado, hasta que arribamos a un predio alejado y hermoso, donde resulta que vive parte de la familia extensa en varias casas, en una especie de linaje matriarcal. En menos de media hora llegamos. Doña Porfis, su marido, hijas y nietas están ahí. El desayuno típico del centro de México. La charla entre recuerdos de la infancia, miedos y anécdotas. También sale a colación el olor a humo. Otra de las hijas de doña Porfis dice que, según se escucha, el problema es que algunas personas queman basura sin precaución, pero otra versión es que los incendios son causados por particulares que quieren vender terrenos, o bien que se trata de talamontes clandestinos. Si en el pasado -1912- Huitzilac fue quemado en dos ocasiones derivado de los combates zapatistas, no me sorprende que en el presente también suceda, aunque ahora por motivos diferentes. Llega el medio día y nos tenemos que regresar a Cuernavaca para la festividad en la Escuela Freinet, así que una hija de doña Porfis nos lleva. Al tomar la carretera, una enorme fila de vehículos da cuenta de la llegada de los chilangos. Rápidamente nos arreglamos para ir al festejo. Llegamos y el show había empezado. Mi pareja empieza a rememorar, lo sé. Ve fotografías que han sido colocadas en una pared. Luego encuentra a ex –compañeros y comparten historias de un pasado que parece quieren revivir. También ve a sus maestras y la nostalgia aflora. Nos sentamos en una mesa, comemos y después el baile sigue con el grupo “Wamazo”. Al final, fotografías del recuerdo. Nadie se quiere ir, pero hay que hacerlo.

Tepoztlán. Mi pareja yo acordamos ir a Tepoztlán al siguiente día. Uno de sus ex-compañeros de la Escuela Freinet trabaja como conductor de DidDi y nos llevó por la autopista. A mediación del camino el olor a humo nuevamente invade. Parece que por el tramo hay otra quemazón. El conductor, a quien llamaré “Isaac”, nos cuenta parte de su historia, la posterior a Freinet: se casó, tiene una niña, trabajó como soporte técnico en una escuela, pero después hubo recorte de personal y empezó en DiDi. No le ha ido mal, nos dice, salvo la vez que tuvo un intento de secuestro exprés y por eso abandonó ese trabajo de forma temporal. Al parecer no ha sido el único. Finalmente llegamos a Tepoztlán, en menos de 20 minutos. Recuerdo la última vez que fui a este pueblo mágico, la subida a su conocido cerro el Tepozteco, pero, sobre todo, rememoro la emoción que sentí al pisar la tierra que estudiaron antropólogos famosos como Robert Redfield, Oscar Lewis, y otros más contemporáneos. Ahora no siento lo mismo. Otro ex compañero de mi pareja, un joven arquitecto a quien llamaré “Jaime”, nos espera en la parada de autobuses donde Isaac nos ha dejado. Jaime nos cuenta que Tepoztlán ha crecido mucho, pero sobre todo se ha llenado de extranjeros. Su dicho tiene fundamento: según Data México, de 2010 a 2020 Tepoztlán creció un 35%, concentrando un total de 54,987 habitantes. En los últimos 5 años, agrega la fuente, la mayor cantidad de inmigrantes provino de los Estados Unidos (185), Argentina (67) y Canadá (46). La gentrificación también ha sido visible, nos decía Jaime, pues los extranjeros compran propiedades, aunque los ancianos del pueblo se resisten a vender, pero a la vez saben que habrá fuentes de empleo que el gobierno no genera. “El pueblo, a pesar de eso, es tranquilo”, nos decía Jaime, “bueno, también hay inseguridad, como en otras partes”, dijo sonriendo. Al parecer, Tepoztlán ya no es tan tranquilo como antes, pues “Los Rojos”, “Guerreros Unidos” y hasta el CJNG, merodean por estos lares. Jaime nos lleva a desayunar una birria buenísima, después a conocer la casa que él mismo diseñó, a una obra que dirige y, finalmente, nos da raite a la casa de un amigo de la infancia de mi pareja. Se trata de Ekiwah Adler-Beléndez: un poeta, conferenciante, que la misma Elena Poniatowska, en un ensayo publicado en Tramas (No. 20, 2003), llamó “Un joven Prometeo encadenado”. Sí, Ekiwah se desplaza en una silla de ruedas, a la que incluso le ha dedicado libros (p. e. Amor sobre ruedas). Ekiwah nos comparte que tiene un hijo. Tanto Jaime como yo estamos sorprendidos. Reparo en algo: su primer apellido. Le digo que conozco a un amigo, un antropólogo, que se llama Claudio Lomnitz-Adler. Sereno, Ekiwah me responde: “¿Será algo de Alberto, el que hace teatro?, a él lo conozco”. Y sí, Claudio y Alberto son hermanos. El mundo es pequeño. Nos despedimos de Ekiwah y Jaime nos hace favor de llevarnos al centro de Tepoztlán. Ahí damos un breve tour, después, comemos con mi amiga Morna Macleod y su esposo Juan, otro profesor. Terminamos y regresamos a Cuernavaca. El primo Toñito nos espera en casa.

La migrante de Miacatlán. Un día después salimos de Cuernavaca rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México en una línea de autobuses. Me tocó irme junto a una mujer adulta que dijo ser de Miacatlán. ¿Ustedes para dónde van?, me pregunta y le digo que a Reynosa. ¿Y usted?, le devuelvo la pregunta. “A Montreal, a trabajar”. Me deja perplejo. Después me explica que está en un programa de trabajo temporal en Canadá, ella va a un vivero por seis meses. “Pensé que la gente de Morelos iba a los Estados Unidos”, le digo y me responde: “Sí, hay varios que se van para allá, pero otros vamos a Canadá, es menos el riesgo en un programa y en ese país”. Le doy la razón, aunque me dice que hay costos emocionales: deja a una pequeña hija de seis años de edad, encargada con su hermana, porque el padre la abandonó. No es la única madre soltera de Morelos: según el INEGI, en el 2020 el 35% de los hogares eran de jefatura femenina. Tampoco es la única que tiene necesidad de migrar para trabajar: el miso INEGI reporta que, en el 2020, de Morelos salieron 13,453 personas para vivir en otro país, un 10.6% en busca de trabajo. A pesar del costo de dejar a su hija, me cuenta, siempre está en contacto con ella por celular. “Una tiene que buscar la forma de sobrevivir”, expresa, “sin descuidar a los hijos y sus valores”. De nuevo coincido con ella. Se queda dormida y poco a poco el paisaje arbolado de Morelos, la tierra del caudillo, queda atrás y se da paso a la selva de concreto de la Ciudad de México.