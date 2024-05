Por Agencias

San Juan del Río, Querétaro.- La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, se pronunció por mantener sus empresas porque, dijo, se debe tener otra fuente de ingreso y “no se puede vivir siempre de la política. Hay problemas cuando no tienes otra opción y ahí te vas a otro partido… y no lo digo por Ale del Moral”, señaló en referencia a la ex candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, quien renunció a su partido para darle su apoyo a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y sus aliados.

Además, la abanderada de la oposición agregó de último momento otro acto de campaña. Aunque mantiene en pie un mitin en la Arena Monterrey como su último acto masivo, programó uno más, a las 11 de la noche del miércoles, en su natal Tepatepec, Hidalgo. Una hora antes de que inicie la veda electoral, se reunirá con su familia, amigos y pobladores de la localidad.

Gálvez también desestimó las recientes encuestas difundidas en diversos medios informativos que le dan hasta más de 20 puntos de ventaja a la candidata de Morena. Se dijo segura de que de fondo hay un voto oculto que no es revelado por “amenazas» del partido guinda de que votar por otra opción sería quitar los programas sociales.

Este martes, Gálvez encabezó un mitin organizado en el palenque del recinto ferial de San Juan del Río, Querétaro, un espacio acondicionado para 6 mil asistentes que lució lleno.

Antes del acto, durante un diálogo virtual con la Asociación de Mujeres Empresarias, replanteó varias de sus propuestas en esta materia y dio certeza jurídica como eje.

Al recalcar que se siente orgullosa de ser empresaria, reprochó que durante la campaña presidencial se le quiso “desprestigiar, de que yo hice actos de corrupción, tengan la certeza que no”.

Sostuvo que sólo tuvo cuatro contratos en 2006 por 280 mil pesos con la Comisión Nacional del Agua dando mantenimiento a su sistema de incendio. “Ese es el delito del que quisieron involucrarme. Ser empresaria no es un delito. Tengan la certeza que como política jamás he dispuesto de dinero ajeno”.

Enseguida, agregó: “Mantengo mi empresa, sí, sí la mantengo porque yo quiero tener otra fuente de ingreso. No se puede vivir siempre de la política. Hay problemas cuando no tienes otra opción y ahí te vas a otro partido… y no lo digo por Ale del Moral. Yo en un momento dado cuando salí de la política regresé a mi empresa. Soy muy feliz de ser ingeniera, de ser empresaria”.

Mientras que en entrevista a su llegada al recinto ferial de San Juan del Río, apuntó que «las elecciones ya han sido violentas, ella no puede quitar todos los atentados que sigue habiendo todos los días contra candidatos, contra mítines, contra la gente que está en campañas».

“No hay manera que diga que son unas elecciones limpias. Ya sabemos que nosotros no vamos a poder tener representantes de casillas en varios estados donde la gente no quiere estar, en Frontera Comalapa, no quiere estar en la zona sur de Chiapas, en ciertas partes de la sierra de Sinaloa, de ciertas partes de Tamaulipas. No puede haber unas elecciones limpias cuando no hay certeza de que hay candidatos, porque hubo muchos candidatos que renunciaron”, agregó.

Respecto a las recientes encuestas, afirmó que cuando buscó la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo las encuestas la ubicaban 17 puntos abajo, pero ganó por 5 puntos.

“No creo que sea mala fe, simplemente yo estoy convencida de que en esta elección hay un voto oculto muy importante. El ánimo que hay en la gente, me lo dicen, no se sentía desde que ganó Fox, no se veía ese entusiasmo, ese ánimo. O sea, no es una contienda que estemos a 20 puntos, no hay manera porque el ánimo de la gente no dice otra cosa, pero entiendo que la gente no quiere decir porque Morena se la ha pasado amenazando a la gente de que si no votan por ellos les van a quitar los programas sociales”.

En su penúltimo día de campañas, expresó que confía “en el trabajo de los ciudadanos y ojalá el INE se ponga las pilas porque vaya que la señora Sheinbaum ha rebasado los topes de campaña y no veo que empiece a sacar tarjetas amarillas». (Néstor Jiménez/La Jornada).