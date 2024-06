Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Fue de tal contundencia el triunfo de Claudia Sheinbaum que a Xóchitl Gálvez no quedó más remedio que aceptar la derrota la misma noche en que el INE dio a conocer los resultados preliminares, sin embargo, para seguir haciendo el ridículo impugnará presunto uso de recursos públicos, como si ello, en el remoto caso de probarlo, fuera razón del inocultable rechazo popular hacia su persona.

En este proceso quedó de manifiesto que PRI, PAN y PRD están alejados de las expectativas de la mayoría. Una de las evidencias más claras es que el último de los mencionados está en riesgo de perder el registro. En cuanto al tricolor son públicas las pugnas internas que provocan situaciones no imaginadas en otros tiempos, como expulsiones o renuncias de personajes destacadísimos. Recordéis por ejemplo, lo recién sucedido en torno de Alfredo del Mazo, el ex gobernador del Estado de México, o de Miguel Ángel Osorio Chong, ex titular de la secretaría de Gobernación y algunos(as) más. Y respecto del PAN, ni cómo negar que agoniza en los brazos de Marko Cortés quien oferta candidaturas como en cualquier tianguis dominguero.

El asunto es que Morena y sus aliados PT y Verde Ecologista obtuvieron aplastante votación que garantiza la continuidad de la 4T: casi todas las alcaldías y la jefatura de gobierno de la CDMX al igual que los ejecutivos estatales. También el Congreso de la Unión con su apreciadísima mayoría calificada que facilitará la aprobación de nuevas reformas y las pendientes del presente régimen, como la judicial que ha puesto a temblar a jueces, magistrados y ministros al servicio de quienes infringen la ley en sus diversas modalidades.

Desde luego lo más importante es la victoria sin derecho a réplica de Claudia Sheinbaum y todo lo que esto significa. Debemos agregar ayuntamientos, diputaciones locales e infinidad de cargos menores que en conjunto fortalecen el proceso de transformación que después del 2 de junio obtuvo calidad permanente.

La del domingo fue una jornada histórica con la participación de más del 60 por ciento de votantes que por voluntad propia eligieron presidenta de México a una mujer íntegra moral y políticamente; de ideología definida y formación humanista con profundo amor al pueblo. Claudia Sheinbaum es la sucesora ideal de AMLO en el objetivo de dignificar a la república, rescatar los recursos naturales y regresar a los mexicanos el patrimonio que les corresponde. Se trata de renovar la esperanza pisoteada por la minoría rapaz, ambiciosa y traidora que sin escrúpulos empobreció a millones de familias y nubló los sueños de varias generaciones.

Pero como nada es para siempre, el país vive desde hace algo más de cinco años, la nueva era cuyo primer paso fue la revolución de las conciencias iniciada por AMLO, ahora manifestada en la elección de una Jefa dispuesta a corresponder a la confianza de quienes creemos que los valores, tradiciones, cultura e historia nacional que nada tienen que ver con la voracidad de unos y unas siempre dispuestos(as) a vender al diablo su alma, su progenitora y algo más. ¡Ah, bruto!.

SUCEDE QUE

Proceso tranquilo, pacífico y en armonía el que vivió Tamaulipas. Américo Villarreal Anaya prometió que nada alteraría la voluntad popular manifestada en las urnas y lo cumplió. Aplausos de la ciudadanía agradecida. Y ahora a aprovechar la mayoría calificada en el Congreso pa’ salir de los pendientes dejados por ya saben quien…Y qué tal que Blanca Anzaldúa Nájera resultó victoriosa en el distrito X1V victorense. No era para menos, con ello ratifica lo que sabemos, es decir, que es activista de profundas raíces sociales, carismática, confiable y por supuesto, digna de representar y apoyar los intereses auténticos de una comunidad ofendida y obligada a soportar a políticos aventureros acostumbrados a negociar el voto colectivo en beneficio personal o de grupo. Blanca tiene gran futuro en Morena, ojalá y sepan aprovechar sus virtudes y cualidades. Mientras tanto en la Sección 30 del SNTE el festejo sigue ambientado por Arnulfo Rodríguez Treviño, el más feliz de todos.

Y hasta la próxima.