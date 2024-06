Por Agencias

Ciudad de México.- Tras los contundentes resultados en favor de su movimiento en las recientes elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la oposición a hacer un ejercicio de autocrítica, pues “se cometieron errores garrafales”.

Demandó, sobre todo, al empresario Claudio X. González -uno de sus principales opositores y a quien consideró como el “gerente del bloque conservador”- a dar un informe para transparentar todos los recursos que se usaron para atacar a su gobierno y favorecer a la oposición durante el proceso.

“Los pronósticos que se hacían de manera pesimista, afortunadamente no se cumplieron. Y ojalá, ya hemos hablado de eso, haya autocrítica ¡eh! Que no es darle la vuelta a la hoja y vamos a seguir haciendo lo mismo. Se cometieron muchos errores garrafales: se le mintió al pueblo, no se actuó con profesionalismo, con ética, hubo toda una guerra sucia, mucha difamación, nada más dejo de manifiesto que iniciaron al principio de este año una campaña orquestada en mi contra”.

Esa campaña, agregó, es la que se emprendió en redes sociales con el hashtag #AMLO-Narcopresidente, con mal intención de vincular al mandatario federal con el crimen organizado.

“Es la campaña en redes sociales más intensa en toda la historia, con el mensaje ‘AMLO Narcopresidente’. Intervinieron los periodistas más destacados, más famosos, los premiados”.

Llamó a diversos sectores, incluidos algunos medios de comunicación y encuestadoras, a reflexionar y ser autocríticos porque le mintieron a la gente.

En el caso de Claudio X. González, el jefe del Ejecutivo pidió que sea autocrítico y, que sobre todo, presente un informe del dinero que manejó el bloque conservador.

“Estoy esperando que dé a conocer todo lo que significó la coordinación del bloque conservador, cuánto recibieron de dinero, quiénes fueron los que aportaron, cómo se usó ese dinero, cuánto fue el dinero de mexicanos, conservadores, traficantes de influencia que recibieron, cuánto recibieron el extranjero.

“Estoy hablando de Claudio X. González, que debe dar un informe, entregar un informe, porque recibieron dinero del extranjero y si ellos financiaron esta campaña en contra mía. ¿Qué fue lo que le correspondió a él? Sería muy bueno que actuaran de manera transparente e informaran ¿Quién pompo? ¿Quién Pompo?”.

Para mostrar que en “una verdadera democracia el pueblo manda”, presentó los resultados de los cómputos distritales realizados en el Instituto Nacional Electoral desde el miércoles pasado y que cerraron ayer, donde se da el triunfo aplastante a la coalición Sigamos Haciendo Historia, con la Presidencia, siete de nueve gubernaturas, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi mayoría calificada en el Senado.

“Hay que seguir avanzando para fortalecer la democracia, porque los mejores portados fueron los ciudadanos, fue el pueblo, que es mucha pieza, y se volvió a demostrar, y ojalá lo internalicen, que la democracia el pueblo manda, el pueblo decide, y lo importante de la democracia, entre otras cosas, es que vale lo mismo el voto de un campesino, de un obrero, de un comerciante, que de un potentado o de un científico o de un seudointelectual”. (Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).