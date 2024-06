Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Según datos preliminares, fue una masacre. Morena y asociados ganaron mayoría calificada en el Congreso del Estado con 20 de 22 distritos de mayoría. Por vía fast track la ciudadanía le dijo adiós al pernicioso cabecismo.

Las cuentas del PREP dicen que el respetable dio su aval a la 4T en 26 municipios, que pueden ser más en el transcurso de las horas y recuentos ordenados por tribunales.

El resultado en las urnas es una bofetada para los últimos rescoldos vacunos, y un voto de confianza para el liderazgo del Gobernador Américo Villarreal. Podrá tomar, ahora sí, los hilos del poder que le permitan implementar, sin estorbos, su proyecto de gobierno.

Como dicen a nivel de cancha, llegaron los tiempos de barrer la basura que dejaron bajo la alfombra los emisarios del pasado. Podrán llegar sin obstáculos los cambios que la transformación de Tamaulipas exige, aun cuando tenga que desinfectar descentralizados y autónomos como la Fiscalía de Justicia, Fiscalía Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, el ITAIT y otros en que se parapetaron las rémoras transexenales.

Para el americanismo, a dos años de ejercicio, llegó el momento de desmantelar totalmente el sistema corrupto que dejaron como herencia y lastre que le dejaron.

Américo no estará solo. Si necesita un tirón del ámbito federal, ahí estará su amiga, su gran aliada Claudia Sheinbaum, quien al igual recibió en Tamaulipas plena confianza ciudadana para seguir haciendo los cambios estructurales que necesita México.

Con la votación más alta en la historia de la República, más del doble que su más cercana contendiente, Claudia llegará al gobierno con el suficiente respaldo para llevar a feliz término su proyecto. Ganó la mayoría calificada en ambas cámaras.

Volviendo a la tierra que “dormita a la margen del río”, la estrategia de miedo y mentira no le funcionaron a los opositores. El partido del Presidente AMLO se queda con ayuntamientos emblemáticos como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, con Carmen Lilia Canturosas, Carlos Peña Ortiz y Alberto Granados.

Cuando faltaban diez casillas por computar, Peña alcanzaba más de 116 mil sufragios a su favor, la votación más alta alcanzada por un candidato a alcalde, seguido por Granados con 115 mil. Serán de los más fuertes pilares y aliados del americanismo

Morena y socios recuperan Tampico y El Mante con amplio margen. El respetable acabó con el mito del alcalde sureño que tenía “todo bajo control” y quiso establecer un reinado.

Las plañideras de El Mante y la victimización por un candidato asesinado, no inmutaron ni cambiaron la actitud de una comunidad que había tomad la decisión de por quién votar.

Ahora sí, el ejecutivo Américo Villarreal, tendrá la mayoría calificada para aterrizar en toda la expresión su proyecto de gobierno, las reformas a la Constitución que necesita, las Leyes que hoy le negaron los opositores en el Congreso.

Necesita 24 votos, las dos terceras partes de los escaños que podrá reunir con sus asociados y Movimiento Ciudadano. Las plurinominales son 14, de las cuales dos también podrían ser para Morena.

Entonces sí la 4T Tamaulipas podrá decir adiós al Fiscal “carnal” Irving Barrios Mojica y al anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, responsables de que no se judicialicen 60 denuncias en contra del ex Gobernador y su círculo por actos de corrupción y delitos graves que no alcanzan fianza.

Y que vayan poniendo sus barbas a remojar los jefes de organismos autónomos que no aceptan auditorías y se dicen libres.

Mayoría igual en ayuntamientos. Américo y sus operadores requieren 22 (la mitad más uno). Tendrán suficientes para aprobar reformas a la Carta Estatal y hasta desaforar magistrados ladrones.

La bofetada se extendió a lo federal. El grupo guinda conquistó seis de las ocho diputaciones federales. El único que alcanzó pase al Congreso de la Unión es Jesús “El Arabe” Nader, del octavo Tampico. Derrotó al ex alcalde de Madero, Adrián Oseguera.

El llamado Plan “C” para dejar sin senaduría al PAN, no se cumplió. Eugenio Hernández Flores no alcanzó votación para la primera minoría.

En cambio su suplente, Maki Ortiz Domínguez, tendrá acceso directo al Senado como suplente que es de Ruth González Silva, candidata en San Luis Potosí, que a su vez va en primer lugar de la lista plurinominal.

Ruth ganó con amplio margen por el Verde Ecologista, 38 a 25 por ciento a la priísta Verónica Rodríguez. Al entrar por mayoría, será llamada la suplente reynosense.

Final cardiaco -según el PREP- el que se daba en Victoria entre los candidatos Eduardo Gattás y Oscar Almaraz. A las cinco de la tarde del lunes, cuando faltaban por computar 30 casillas, la diferencia era de 200 sufragios a favor del prianista.

En algún momento del día Almaraz se colocó mil votos arriba del oponente. Desenlace de película con resolución en tribunales federales.

Y en Güémez, el profesor Lorenzo Morales, siempre según el PREP, ganó la única y última alcaldía con la que se queda el PRI. La alianza con el PAN les dio cuatro espacios.