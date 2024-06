Por Agencias

Santa María Huatulco, Oaxaca.- “No hay nada que temer”, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues garantizó que el gobierno de su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, continuará la transformación, manteniendo e incrementando los programas del Bienestar.

“¡Tomen su manipulación!”, agregó golpeando con el puño derecho la palma de su mano izquierda, ante la posición de sus opositores en el sentido de que el pueblo es manipulable.

En este municipio de la costa oaxaqueña siguió el segundo día de actividades de la segunda gira conjunta que realizan por el país el mandatario y la próxima presidenta, como parte de la transición en territorio. No estuvo exento de eventualidades, mientras la futura mandataria hablaba, un corto sismo de 4.4 de magnitud se suscitó, y si bien muchos comenzaron a ponerse nerviosos, la propia Sheinbaum calmó a la masa: “¡Tranquilos!”, y continuó el acto.

En ese marco, la ganadora de la elección presidencial suscribió un compromiso ante los oaxaqueños: “El presidente me pidió que lo acompañara a esta gira a un estado que él lleva en el corazón y que va a seguir en el corazón de la próxima presidenta”, lo que causó el júbilo ente las cientos de personas que se dieron cita el del deportivo municipal para testificar el acto en el que, entre otras cosas, se informó de los avances en la entrega de apoyos a los afectados por el huracán Agatha, que afectó a 31 municipios de la costa y la sierra en mayo de 2022.

“Como saben, hemos aprendido durante años que hemos caminando con el presidente López Obrador, que él no sólo los principios y las causas de nuestro movimiento las ha puesto en marcha en este gobierno sino que todo tiene símbolo histórico, y uno de ellos es aquí, en Huatulco”, señaló la próxima mandataria federal.

Detalló que en este gobierno no sólo cambió la manera en que se distribuyen los recursos públicos cuando hay un huracán o alguna situación que afecta a la ciudadanía, “haciéndolo de manera directa y sin corrupción; sino que además demostró que hay una manera distinta de desarrollo, los grandes lugares donde se ha desarrollado turismo no sólo se piensa en hoteles, sino principalmente en el pueblo. Por eso la entrega de escrituras el día de hoy.

La virtual presidenta electa subrayó que desde hace años miles han gritado en las plazas y calles el estribillo ya clásico: “¡Es un honor, estar con Obrador!”. A lo que agregó: “Y hoy estar y acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

El Presidente volvió a destacar que Sheinbaum será la primera presidenta en la historia de México, en 200 años desde que se instaló la primera república federal, en 1824, y eso debe ser motivo de celebración. “Nos tocó a nosotros la dicha de verlo para contarlo”.

Y continuó: “Y todo esto porque así lo decidió el pueblo. Y esa es la democracia, el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. En la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide”.

López Obrador garantizó que los cambios van a continuar y aseguró que elegir a Sheinbaum fue lo mejor que pudo hacer la ciudadanía.

“La verdad tuvo la decisión, el pueblo de México de elegir a una mujer con muchas convicciones, es lo mejor que le pudo pasar a México en estos momentos. No es un asunto partidista, no es nada más lo mejor para nuestro movimiento, no, es lo mejor para nuestra nación, para nuestro querido país, para todos, sean del partido que sean o no tengan ninguna organización política. Claudia va a gobernar en beneficio de todos, va a atender a todos, va a escuchar a todos, pero le va a dar preferencia a los más humildes, porque por el bien de todos primero los pobres”. (Emir Olivares Alonso/La Jornada).