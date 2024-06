Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La ideología de muchos políticos se reduce a un puñado de billetes y, a veces, a la simple ilusión de obtenerlos vía explotar el poder que dan algunos puestos de elección popular.

La elección del domingo nos dejó una clara muestra de lo anterior, los enemigos de ayer, PAN y PRI junto al otrora legendario adversario de estos, el PRD, buscaron derrotar a Morena y aliados.

La coalición fue una muestra clara y fehaciente de la fortaleza política e ideológica de cada partido que la conformó, se veían tan monstruosos que el ciudadano desde muy lejos notó que el objetivo de ganarle al Morena la mayoría en el Congreso y la presidencia de la República era más ambición que un proyecto de gobierno, por eso no respaldaron sus intenciones, al contrario, al unirse le creyeron todo lo dicho al presidente Andrés Manuel quien desde hace años hablaba del PRIAN, de un Frankenstein que encarnó por fin este año a nivel nacional.

Triste fue que tratarán de juntar el agua y el aceite por avaricia y no por coincidencias en los proyectos de nación, que se buscarán unir con el único afán de rescatar el poder y los presupuestos perdidos, precisamente, por su comportamiento ambicioso, rapaz.

Por suerte el pueblo de México no respaldó ese collage de ideologías políticas tan disímbolas, no toleraron que se pretendiera unir la manera de ejercer el poder y sus presuntas propuestas de manejar la economía pública porque al mezclarse todo se reducía a meras payasadas, a locuras.

Desde luego que la legislación permitió una coalición política de ese tipo, estuvieron en todo su derecho de querer ganar puestos como el de Presidenta, Senadores, de Diputados y alcaldes, lo que no se vale es que se mostrarán tan cínicos, soberbios y creyeran que la gente es torpe y vota por el PAN, PRI o el PRD nomás porque les gustaban las letras que les representan, desde luego que no, los ciudadanos saben o se imaginan qué quiere cada uno de ellos al gobernar y se los restregó con los votos en contra en las urnas.

La ciudadanía ve en el PRD a la izquierda con programas de gobierno más socialistas, mientras que el PAN representa a la derecha que cree que se deben retirar subsidios y programas de apoyo que no sean redituables para el gobierno o no hayan demostrado eficiencia, del PRI ya no saben ni qué ideología representa porque en ochenta años de gobierno todo lo hizo a la mexicana y no funcionó, pero si saben que no encajaba con uno ni con otro, y no, no se podían amontonar las tres propuestas porque no iban a recibir votos ya que fue imposible imaginar qué gobierno saldría de ellos.

Cierto es que una coalición de ese tipo no es extraña, en Tamaulipas, se recuerda que hace unos 30 años de esa manera ganó Gustavo Cárdenas Gutiérrez la alcaldía de Victoria, el resultado de su gobierno fueron muchos baches, la ciudad destrozada, la incapacidad política para negociar con el gobernante estatal porque uno y otro partido opinaban diferente, y se notó la soberbia de exponer al pueblo a muchos males con tal de no ceder nada.

Más triste es que los panistas, priístas y perredistas, no requirieron de enemigos, se hicieron garras solos, en el Google se pueden encontrar denuncias de unos contra otros en el sentido de proteger presuntos delincuentes, corruptos, saqueadores.

Más claro, parece que a los dirigentes del PRI, PAN y PRD poco les interesaba unir sus fuerzas políticas con hipotéticos forajidos si eso a ellos le garantizaba un puesto de elección popular, como va a ocurrir con Alito, Marko Cortés y demás secuaces.

Desde luego, son asuntos de las dirigencias de los tres partidos negociar una coalición política, querían evitar lo que sucedió con Morena que ganó casi todo, lo que no se vale es que en busca del poder su militancia les valga una pura y dos con sal.

En las condiciones de este México lindo y querido es claro que este país requiere de definiciones no de ambición, requiere de personajes que convenzan con liderazgos, con trabajo, con propuesta, con ideologías y no de ganar al costo que sea necesario, se requiere, pues, de proyectos viables de nación.

Es, en ese sentido, fue una traición a los militantes del PAN, del PRI y del PRD la coalición, fue una mala idea de la derecha neoliberal juntarse con izquierda para decirle a la gente que no le interesa cómo, nomás el ganar, que lo suyo es avaricia y no un propósito.

Por supuesto que son buenas las coaliciones, las ideologías parecidas se deben unir en busca de hacer menos partidos, menos costosa la democracia, más transparente, lo que no parece sano es que quieran mezclar la derecha recalcitrante con la izquierda socialista, no habría forma de hacer un gobierno eficiente, ni siquiera que se pusieran de acuerdo en los cabildos o el Congreso en caso de que resulten el PAN, PRI y el PRD ganar en una elección.

Esperemos que los tres partidos nuevamente vayan solos en futuras contiendas, tienen argumentos para ello con el resultado de la elección de este 2024, por lo tanto no necesitan ni la traición ni el confundir, además saben que de aceptar otra vez una coalición se prestarían a que la gente piense que es real lo dicho del presidente AMLO cuando habló de ese Frankenstein llamado PRIAN.

BUSCAN RESOLVER CRISIS DE AGUA EN EL SUR DEL ESTADO… La recuperación de los niveles hacia los sistemas de bocatomas de Altamira y de Tampico-Madero, gracias a la afluencia de agua que está llegando de los ríos Tampaón y Guayalejo, de entre 5 y 6 metros cúbicos por segundo, permitirá dar un alivio a la crítica situación que se registra en la zona conurbada, confió el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En entrevista, luego de la sesión de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático, el gobernador del estado dio a conocer el reporte de la Comapa Sur, el cual indica que se están recuperando los niveles de la bocatoma, que ayer estaban a menos 98 centímetros y ahora, con la afluencia que está llegando, se encuentra ya a menos 89 centímetros.

“Entonces hay una recuperación ya del volumen de agua que está llegando a la bocatoma y eso paulatinamente nos irá permitiendo ir incrementando los volúmenes, para aliviar la condición que se está sufriendo en este momento”, explicó.

El mandatario tamaulipeco agregó que el Gobierno del Estado evalúa diversas alternativas, pues además del envío de camiones cisterna de 20 mil litros de capacidad, también se ha planteado la posibilidad de contar con una planta desalinizadora, para lo cual se está en contacto con autoridades federales a fin de cumplir con los requisitos de operación, además de que se realizan trabajos de dragado y se han abierto canales que anteriormente se mantenían cerrados.

Respecto a la solicitud de emergencia planteada por los industriales del sur del estado, Villarreal Anaya indicó que están en coordinación con la Secretaría de Gobernación y se evalúan apoyos adicionales a través de instancias como la Comisión Federal de Electricidad, para contar con mayor energía y aumentar el bombeo del río Tampaón y también para que a través de la Conagua se puedan seguir viendo la condición de tomas clandestinas que hay en el trayecto del cauce del Guayalejo e irlas cancelando para incrementar el flujo de agua.

HABLAN DE SEGURIDAD EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó una conferencia sobre las funciones y el desempeño de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en el marco de la Reunión de Seguridad que se realizó en la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

El rector de la UAT, MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, dio la bienvenida al general de brigada diplomado de Estado Mayor Julio César Islas Sánchez, comandante de la 48/a Zona Militar, quien dictó una plática en materia de seguridad y sobre las funciones y responsabilidades del Ejército Mexicano.

Destacó Dámaso Anaya la oportunidad de recibir al distinguido representante de las Fuerzas Armadas, cuya presencia contribuye a las acciones que desarrolla la UAT para contar con espacios educativos armoniosos que garanticen a los estudiantes el ambiente óptimo para su formación.

Parte de ello, señaló, es la coordinación con las diferentes instancias de seguridad estatales y federales, a través de la Mesa de Seguridad que promueve el Gobierno de Tamaulipas.

En su conferencia, el Gral. Brig. DEM Julio César Islas Sánchez detalló las funciones del Ejército Mexicano, como son, entre otras, defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; y realizar acciones cívicas y obras sociales para el progreso del país.

Al evento asistieron estudiantes de las dependencias de la UAT de esta localidad, padres de familia, representantes empresariales y organismos de la sociedad civil de Ciudad Mante y la región.

Acompañaron al rector la Mtra. Ma. del Pilar Garza Aguilar, directora de la Escuela Preparatoria Mante; y el Mtro. José Reyna Tinajero, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

El general Julio César Islas Sánchez es licenciado en Administración Militar y diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior de Guerra; maestro en Administración para la Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional.

Ha recibido reconocimientos militares y condecoraciones entre las que destacan la medalla “Legión de Mérito”, otorgada por las Fuerzas Armadas Estadunidenses, y Medalla Especial y Cintillo con Tres Estrellas Doradas de la Junta Interamericana de Defensa.

