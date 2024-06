Por Agencias

Ciudad de México.- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aún era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando se reunió, por primera vez, con la entonces precandidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en noviembre de 2023, mes en el que dio a conocer su decisión de renunciar a su cargo.

Por lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efecto los acuerdos de queja admitidos en el Instituto Nacional Electoral, ya que legalmente no era de su competencia, sino de la propia Corte analizar estos actos donde manifestó abiertamente su apoyo a la hoy virtual presidenta electa.

En sesión pública, el proyecto a cargo de la magistrada presidenta, Mónica Soto Fregoso, propuso revocar la admisión de los acuerdos que hizo la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del INE, lo cual significa que dejó sin efecto el análisis sobre presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y la posible vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

Soto Fregoso argumentó que los integrantes de la Corte están sujetos a un régimen especial que impide al INE investigar las supuestas infracciones atribuidas al expresidente del alto tribunal.

Dijo que el instituto electoral no es una autoridad competente para resolver sobre actos de los ministros de la SCJN, quienes se encuentran en un régimen de excepción y aunque el magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Janine Otálora Malassis, señalaron que efectivamente no es competencia del órgano electoral, el proyecto de sentencia tendría que haber propuesto que la Corte analizara el caso de Zaldívar y no dejarlo así, porque eso implicaba exonerarlo. (Lilián Hernández y Fabiola Martínez/La Jornada).