Por Agencias

Toluca, Estado de México.- Los magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) resolvieron este viernes retirar la constancia de mayoría que lo acredita como diputado federal electo por el distrito 23 del estado de México a Luis Alberto Carballo Gutiérrez, porque se encuentra en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, lo que lo hace inelegible para cargo.

En sesión de la Sala Regional Toluca, los magistrados consideraron procedente el reclamo que hizo el PRI respecto al impedimento que tenía Luis Alberto Carballo para participar en el pasado proceso electoral, pues al momento de su registro estaba inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios, por lo que el Instituto Nacional Electoral le debió negar su registro como abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

“Se concluye la inelegibilidad del candidato propietario electo al estar acreditado en el expediente que, desde la fecha en que solicitó su registro como candidato, tiene la calidad de deudor alimentario y moroso, supuesto que actualiza la suspensión de su derecho a ser votado en términos de lo dispuesto por el artículo 38 de la Constitución” se señaló en la sentencia.

El magistrado José Luis Avante dijo que aun cuando Carballo compareció ante el Tribunal y aseguró haberse puesto al corriente de sus obligaciones alimentarias con sus hijos, el hecho de estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios al momento de su inscripción como candidato, lo hacía inelegible.

El magistrado recordó que esta es la primera elección en que se aplica la modificación legal que incorpora la inelegibilidad por ser deudor alimentario, por lo cual resulta importante ir fijando criterios sobre estos casos y no se recurra a que cuando uno quiere ser postulado como candidato a algún cargo de elección popular, pago y me pongo al corriente de mis obligaciones, sino lo que se persigue con esta norma es que no haya deudores alimentarios.

“No podemos dejar abierta la posibilidad de que cuando yo quiera ser candidato o cuando quiera ser funcionario electo popularmente vaya y me ponga a pagar las deudas alimentarias que tengo hace dos o tres años o dos meses o los que sean, la circunstancia es generar condiciones a partir de las cuales esto no sea una opción”, dijo Avante.

Aunque Luis Alberto Carballo ganó la elección para ser diputado federal por el distrito 23 del estado de México, con cabecera en Lerma, los magistrados indicaron que resultaba inelegible por lo que se le debe retirar la constancia de mayoría y quien debe asumir el encargo es el candidato suplente José Luis Hernández Pérez. (Israel Dávila/La Jornada).