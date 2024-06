Por Agencias

Ciudad de México.- Al cierre de los cómputos de la elección presidencial alrededor de las 16 horas en los 300 distritos electorales federales, se confirmó la amplia victoria de la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheimbaun Pardo que obtuvo 35 millones 923 mil 996 votos, equivalente al 59.7 ciento de los votos. El reporte final del Instituto Nacional Electoral arrojó también que este domingo acudieron 60 millones 114 mil 183 millones de ciudadanos a las urnas, es decir, el 60.1 por ciento del listado nominal

Con una contabilidad de votos en las juntas distritales (con porcentajes similares al que reportó el lunes el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares), la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, alcanzó 16 millones 502 mil 444 votos, esto es, el 27.45 por ciento en tanto que el abanderado de Movimiento Ciudadano alcanzó 6 millones 204 mil 516 votos, es decir el 10.32 por ciento.

El reporte del INE sobre los cómputos presidenciales indica que de las 170 mil 766 casillas proyectadas se computaron 170 mil 521, de las cuales se abrieron 116 mil 397, y se realizaron 54 mil 224 cotejos de actas (donde no hubo necesidad de la abertura de la paquete), esto es el 68.16 por ciento del total paquetes electorales; no se instalaron 23 casillas, esto es, el 0.013 por ciento de las programadas y 122 paquetes, el 0.071 por ciento, los paquetes no se recibieron.

La similitud porcentual entre los resultados del cierre de PREP y de los cómputos distritales arroja proporciones mínimas: para Sheimbaun Pardo, el PREP le reportó 59.35 y el cómputo 59.76; en el caso de Xóchitl Gálvez el PREP le otorgaba el lunes 27.90 y el cómputo 27.44. Es decir, contrario a la denuncia del PAN de irregularidades por lo que demandaron el 100 por ciento de apertura de casillas, al abrirse el 67.96 de casillas, Gálvez redujo su porcentaje en 0.5 por ciento, mientras Sheimbaun aumentó su votación en 0.3 puntos.

A través de sus redes sociales, el consejero del INE, Jaime Rivera aseveró: “en general, los votos se contaron bien y los errores que haya se están corrigiendo en los cómputos distritales. No hay fraude, como no lo ha habido desde que el IFE y el INE se crearon como organismos autónomos. La ciudadanía expresó con votos su voluntad. Nos guste o no”. (Alonso Urrutia y Lilián Hernández/La Jornada).