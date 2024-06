Por Agencias

Ciudad de México. El dueño del club América, Emilio Azcárraga Jean, analizó la situación que atraviesa la selección mexicana en la Copa América y cuestionó la manera en la que el técnico Jaime Lozano descartó de su lista de convocados al delantero del América, Henry Martín, pese a ser bicampeón en la Liga Mx.

“Yo no tengo bronca de que lleven a mis jugadores o no, pero, en el caso de Henry (Martín), me molestó la manera en la que le dijeron que no iba a ir, (porque) no fue la correcta”, señaló en una entrevista con un programa de streaming, con un semblante serio y sin permitir profundizar en más detalles sobre la ausencia del delantero de las Águilas en el torneo continental. “Me preocupa la forma, pero no la voy a contar”.

En momentos críticos del Tricolor, Azcárraga suele apartarse de los principales focos mediáticos. Esta vez fue diferente. Aportó su propia definición sobre lo que ocurre en el combinado nacional, hasta ahora tercer lugar en el Grupo B y obligado a ganar ante Ecuador en el cierre de la primera fase.

“Parece un temblor, porque hace así”, sostuvo al mover la mano derecha de arriba abajo, como la ruta que recorre una montaña rusa. “Si lo ven, el América ha estado ahí. Siempre hemos clasificado en los primeros cuatro, hay una estabilidad. Hay que darle las oportunidades que requiera la dirección deportiva y el cuerpo técnico de trabajar con los jugadores. Ver las oportunidades de poderse ir a Europa, que es algo que pasa por lo económico, porque el futbol mexicano paga muy bien”.

A principios de mes, en el inicio del anunciado “plan de renovación” rumbo al Mundial de 2026, Lozano dejó fuera de la lista de la Copa América a Henry Martín, quien, con 31 años, consiguió el bicampeonato con las Águilas en la Liga Mx el pasado 26 de mayo ante Cruz Azul. En su lugar, los delanteros considerados fueron jóvenes con experiencia europea, como Santiago Giménez (Feyenoord), y futuras promesas del perfil de Marcelo Flores, Jordi Cortizo y César Huerta.