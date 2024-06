Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El mejor aliado de los baches es una mala administración, que no está haciendo bien las cosas, indicó el regidor del PRI Horacio Reyna cuando se le cuestionó sobre los múltiples baches y pozos que han aparecido o resurgido por todas las calles de la capital tras las lluvias de los últimos días.

Admitió que si bien, en lo inmediato, el enemigo principal del asfalto es el agua que inunda las calles, lo peor que puede haber son autoridades que no actúen a tiempo y/o que por falta de capacidad no están realizando bien su trabajo.

“Todos sabemos que el agua es el principal enemigo del asfalto pero en realidad el peor enemigo es una mala administración que no está realizando bien las cosas”, enfatizó.

Citó en este sentido que hace días el gobierno municipal anunció un plan emergente de bacheo, pero en la práctica no se ha visto nada, cuando es urgente ponerlo en marcha ya que los baches no solo se multiplicaron en calles de colonias sino también en avenidas principales, como la calle 8 y la Berriozábal, ambas con gran tráfico vehicular.

Dijo que ya son muchos los automovilistas que han sido víctimas de esos pozos que en muchos casos son muy profundos y que les ha generado daños a sus vehículos.

“Claro que se ocupa un plan emergente de bacheo, leíamos que el gobierno municipal lo anunciaba pero no lo hemos visto accionar en las principales avenidas; lamentablemente ya no estamos hablando de calles al interior de colonias sino en avenidas principales que hoy están en muy mal estado. En el mismo 8 te encuentras baches muy profundos y es de lo que estamos hablando hoy, de poder decir, aquí es donde tenemos que entrarle pero lo antes posible y no lo están haciendo”.

Dijo que no hay pretextos para no hacer un buen trabajo de bacheo, pues aunque el pavimento esté húmedo debe de haber técnicas novedosas que le permiten a un ayuntamiento cumplir con su responsabilidad. El problema es la falta de capacidad de quienes están al frente de esos trabajos.

Hizo énfasis en que la administración municipal tendría que entrarle con rigor y fuerza, pero no lo hacen por falta de capacidad.

“Es algo que les hemos señalado y lo seguiremos haciendo tienen una posibilidad grande de corresponder a la gente, estamos agradecidos y bendecidos por el agua pero tienen que corresponderle a la gente hoy con avenidas en buen estado, es lo que deberían estar haciendo, concluyó el regidor priista.