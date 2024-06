Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hace algunos años el Gobernador en turno llamó a los expertos de la política interna de su administración para consultarle la posibilidad de eliminar los cabildos, de hacer una propuesta de reforma a la ley para evitar tan voluminosos entes públicos, los argumentos fueron que resultaban muy caros tomando en cuenta que en nada ayudaban a un pueblo y, de paso, síndicos y regidores se creían más influyentes que el propio presidente municipal al grado de chantajear con todo lo que les fuera posible, hacer desfiguros en las policías preventivas para sacar borrachos y hasta el exigir contratos de proveedores para sus empresas más empleos para toda su parentela.

El sentimiento de quien consultaba tenía origen en su paso como alcalde, en su trienio comprendió que se hacía lo mismo con regidores o sin regidores, que no eran útiles porque solo uno o dos trabajaban en sus comisiones, tampoco escuchaban al pueblo y la mayoría únicamente pretendían saciar sus ambiciones personales o de grupo y si, eran más utilizados para el golpeteo político que para hacer funcionar un ayuntamiento.

La iniciativa no se envió jamás al Congreso, alguien le hizo entender que se trataba de una figura Constitucional, que prácticamente se echaría encima a todos los partidos políticos porque esos espacios son utilizados para aplacar apetitos, ambiciones en los grupos de poder y, en casos peores, de nefastos familiares y amigos de dirigentes partidistas, que incluso los regidores y síndicos eran útiles para darle un aire republicano, demócrata y de apertura a cada acción municipal con el agregado de sumar adeptos a los grupos que ambicionaban más poder a futuro.

El problema es que, hasta hoy, poco se sabe de qué sirve un regidor o un síndico, la gente no los conoce, raramente los ve trabajar o recoger opiniones para apoyar al crecimiento de cada pueblo, a pesar de ser electos nadie ve la lista de sus propuestas y siguen siendo muy pocos los que hacen algo.

Conclusión, en casi todos los municipios, más que ayuda, los regidores y síndicos se han convertido en una pesada carga para el presupuesto, en un lastre, en verdaderos estorbos para las propuestas de presidentes municipales y no crea que lo hacen por trabajar o en beneficio del pueblo, no, solo quieren aparentar interés, más de las veces sacar raja política o presupuesto a su favor.

Está más que comprobado que en algunos municipios esta clase de funcionarios de elección popular solo se ponen bravos para tirar rasguños al presupuesto, para que tomen en cuenta a sus empresas o de sus amigos, para que se emplee en las nóminas municipales o de las Comapas a amigos, novias, amantes o familiares.

El largo preámbulo solo es en contexto a una pregunta luego que se ha confirmado que la siguiente legislatura tendrá una nueva composición política, es decir, ya se sabe quiénes son los Diputados electos, vienen de todo, de dulce chile y de manteca, pero pudiera darse el caso de que sean casi lo mismo que en los cabildos, poco útiles.

Entonces va la pregunta, ¿usted sabe para qué sirve un Diputado Local?, no, ni nosotros tampoco y eso se debe a que si no existiera la Legislatura Tamaulipas marcharía exactamente igual o mejor porque en los últimos años han servido de nada, es más, a lo mejor tendría el gobernador mejor presupuesto y forma de hacer sus propias leyes o reglamentos si no estuvieran los llamados legisladores, ya lo vimos, el gobierno por lo menos escucha, se pone alerta y no ha caído en la tentación de aplicar leyes a rajatabla como ocurrió en los sexenios anteriores.

Para nada se propone la locura de eliminar a los Diputados Locales, es más, ni a los regidores, pero si la necesidad de ponerlos a trabajar y hacer lo propio como ciudadanos, en descubrir que es una obligación nuestra analizar los perfiles de cada aspirante a esos puestos de elección popular y ya electos hacerlos que visiten a sus representados para que escuchen lo mejor de sus propuestas y ayuden realmente al gobernador, a los alcaldes, al pueblo, exacto, para que sean útiles.

De verdad, hoy si desapareciera esas figuras sería una bendición para Tamaulipas, como dice el refranero, mucho ayuda el que no estorba, pero, le insisto, no es la propuesta, ni la idea, lo mejor será estar pendientes para reconocer a quienes quieran chambear por el Estado, luego señalar a chantajistas opositores o traidores, exacto, solo se quiere que trabajen sin importar su origen, que vean por el Estado sin filias ni fobias partidistas, eso sí, siempre con la intención de hacernos vivir en un mejor lugar, en darle más orden y confianza al pueblo de México sobre Tamaulipas…

PRESIDENTE Y GOBERNADOR ANUNCIAN BENEFICIOS EN MATERIA DE SALUD… “En Tamaulipas tenemos la bata bien puesta, todos sumados y comprometidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el nuevo modelo de atención a la salud IMSS-Bienestar, para garantizar el servicio médico en forma gratuita a la población sin seguridad social, considerando esto como un derecho humano”, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante un enlace a la conferencia mañanera encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el gobernador entregó de manera simbólica la primera remesa de tarjetas del programa “La Clínica es Nuestra” al Comité Ciudadano del Centro de Salud de la colonia Enrique Cárdenas González de esta capital.

El mandatario explicó que en Tamaulipas se integran a este programa 400 centros de salud, los cuales ya tienen conformados sus comités: 269 con un consultorio, 85 con dos consultorios, 20 de tres a cinco consultorios, 26 con seis o más consultorios, algunos con servicios ampliados, dando un apoyo económico de más de 209 millones de pesos.

“Señor presidente, es así como damos continuidad a la política humanista que ha caracterizado a su administración, con una sociedad participativa y colaborativa que busca en sus compromisos el desarrollo y el bienestar”, expresó.

Villarreal Anaya afirmó que este es un cambio sin precedentes en el Sistema Nacional de Salud que refleja, como muchos otros programas de la administración del presidente López Obrador, la búsqueda de la equidad en la oportunidad para tener un estado de bienestar de la población mexicana, acorde a los principios asentados del humanismo mexicano.

Asimismo, reconoció al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del IMSS, Zoé Robledo, por la organización y planeación del modelo IMSS-Bienestar que ha permitido el equipamiento y tecnología médica adecuada para atender los problemas de salud que aquejan a la población, y como punto central, con el recurso humano necesario para este fin, al que se le ha brindado la anhelada seguridad laboral al incorporarlo en forma progresiva a este nuevo sistema de salud.

Al término del enlace con el presidente López Obrador y tras la entrega del apoyo que fue recibido por Marcela Elizabeth Sánchez Monsiváis y Josefina Quintero, presidenta y tesorera, respectivamente, del Comité “La Clínica es Nuestra” del centro de salud de esta colonia, el gobernador Américo Villarreal, acompañado por el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández, y el delegado del IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño, asignaron los apoyos a 19 centros de salud y clínicas de diferentes colonias y comunidades rurales de esta capital.

APOYOS EN PROGRAMAS FEDERALES AUMENTAN A 16 MIL 562 MILLONES DE PESOS

En el evento, el delegado federal de Programas para el Bienestar, Luis Lauro Reyes Rodríguez, recordó que al inicio de la administración del presidente López Obrador en 2019, Tamaulipas recibía apoyos en programas federales por 6 mil 962 millones 776 mil pesos, y a la fecha la cifra se ha incrementado notablemente a 16 mil 562 millones de pesos en favor de 574 mil 208 beneficiarios de los 18 programas federales.

“El total sexenal es de 64 mil 284 millones 247 mil 631 pesos; de ese tamaño es la derrama económica por parte del gobierno federal aquí en Tamaulipas, y eso ha servido para que en el estado la sociedad sea apoyada. Por eso es importante reconocer el trabajo del presidente de la república”, mencionó.

APOYA UAT A HIJOS DE SUS EMPLEADOS… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la entrega de estímulos económicos a hijos del personal docente sindicalizado que se destacaron por su alto desempeño escolar como estudiantes de las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias de la máxima casa de estudios de la entidad.

En la ceremonia el rector Dámaso Anaya felicitó a los estudiantes por el esfuerzo que hacen día tras día en las aulas universitarias, y a la vez reconoció la colaboración del personal académico por su apoyo en este importante logro de sus hijos.

Dijo que la Universidad demuestra también su compromiso no solo con la educación, sino también con el bienestar de las familias universitarias, al sostener este importante apoyo que está consolidado en el contrato colectivo laboral con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos, el SUTAUAT.

Informó que se entregan 102 estímulos económicos, 64 para mujeres y 38 para hombres, de los cuales 48 se distribuyeron en la zona centro, 22 en la zona norte y 32 en la zona sur.

“Esta distinción –añadió– no solo es reconocimiento a su desempeño académico sobresaliente, sino también un homenaje al trabajo incansable de sus padres y madres, que día a día dedican su vida a la noble tarea de educar, investigar y difundir el conocimiento”, dijo el rector a los jóvenes.

Subrayó que mediante esta prestación se reconoce también a los docentes por su compromiso con la educación de calidad y su esfuerzo por mantener viva la llama del conocimiento, que es fundamental para fortalecer la misión de la Universidad.

“Gracias a ellos no solo formamos jóvenes con una preparación académica excepcional, sino con una profunda perspectiva humanista, preparados para incidir positivamente en las comunidades”, apuntó.

Por su parte, el secretario general del SUTAUAT, Mtro. Luis Gerardo Galván Velazco, agradeció al rector por este respaldo que estimula el esfuerzo de los estudiantes para cumplir su sueño de ser profesionistas.

