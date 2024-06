Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, le fue muy bien este miércoles al presentar el Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028. Fue aprobado por la Asamblea Universitaria y entregó un tanto al Gobernador Américo Villarreal Anaya.

“La UAT se transforma, promueve una visión de futuro para la institución y cada uno de sus integrantes”, dijo el Rector.

El propósito es “posicionar a nuestra máximas casa de estudios como la mejor formadora de capital humano especializado con sentido social”, con humanismo, vinculándola a la sociedad a la que en última instancia se debe.

Concurrieron al Centro Cultural Tamaulipas académicos y actores políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil.

El proyecto fue elaborado luego de una gira de diagnóstico por las 26 escuelas y facultades de la Universidad en que, dijo, dialogó de manera directa con la comunidad universitaria para identificar requerimientos académicos y necesidades físicas.

Recibió 1,671 propuestas estudiantiles sobre programas de estudios, un 55 por ciento en las unidades académicas de la zona norte.

En los próximos años, con visión al 2030, la casa de cultura se propone “formar profesionistas íntegros con un enfoque humanista, comprometidos con la transformación social y el impacto positivo de la comunidad”, dijo el Rector Anaya Alvarado.

Es la nueva universidad, con valores y principios que doten a sus egresados de calidad humana.

Por su parte el Gobernador AVA felicitó a la comunidad universitaria, “por dar este paso definitivo que traza el rumbo hacia donde debe dirigirse nuestra máxima casa de estudios”, camino del humanismo y al servicio de la sociedad.

Resaltó, dentro de los cimientos más importantes del plan de trabajo, el nuevo enfoque de misión institucional, “la voluntad de trabajar hacia adentro, de buscar la cohesión interna, el entendimiento entre ustedes y el pensar en una sola institución”.

En asuntos políticos, otra vez la burra al ‘máiz’ con el Instituto Electoral de Tamaulipas al sancionar con “regañadas” a los candidatos que violentaron la Ley al incluir a niños en su propaganda electoral. Le faltan dientes.

En lo que va del proceso 2023-24 han aplicado nueve sanciones: 7 amonestaciones públicas y dos apercibimientos que deben tener muy “preocupados” a los interfectos.

¿Falta de voluntad para aplicar multas económicas? Es posible. En la elección del 2022 le impusieron castigo de billetes al ex Gobernador Cabeza de Vaca, que quién sabe si lo pagaría o no, con eso de que no es muy afecto a pagar deudas y cumplir compromisos. La cultura de respeto a la Ley entra por el bolsillo. Los coscorrones no generan cumplimiento.

En sus últimas sesiones, el árbitro “sancionó” a la ex candidata a la presidencia de Nuevo Laredo, Yahleel Abdala por “contravenir el interés superior de la niñez, en la modalidad de aparición incidental”. Publicaron en su propaganda fotos de menores.

Pasó lo mismo con el candidato -reelección de alcalde- de Soto la Marina, Antonio Medina Jasso, en tanto al ex de Madero, Carlos Fernández Altamirano, por “transgredir el principio de laicidad”, al organizar una “misa de acción de gracias” por inicio de campaña en la iglesia de la Medalla Milagrosa.

No es cualquier cosa. Está metiendo en el mismo costal lo religioso y político, algo que prohíbe estrictamente la Constitución y por cuya separación lucharon grandes mexicanos.

El propio Instituto dijo que “en la misa anunciada, (el candidato) emitió diversas expresiones promoviendo su persona y su campaña política”.

Debieron quitarle de inmediato el registro, y no emitir resolución después de campaña, cuando ya perdió la elección. Hace falta mucho, reformas la Ley, imponer escarmientos.

Son faltas recurrentes. Se burlan. En la campaña del 2022 el IETAM “sancionó” por lo mismo a Abdala Carmona, junto con César Augusto Verástegui, y ni así ¿o la reincidencia de hace tres años no vale?.

Para aprendizaje ya estuvo. Si no les cuesta en la cartera, van a seguir.

Es una pena que, en plena cresta de las jornadas por el respeto a los derechos de los niños y adolescentes, el Instituto no se ocupe de proceder con más energía. Se pasan la Ley por el arco del triunfo y reciben regaños.

Hace tres años fueron amonestados Enrique Alanís Villarreal, candidato en Valle Hermoso; Luis Darío Vera Quintana y César Verástegui; Rosa González Azcárraga, candidata a diputada federal por Tampico, Minerva Cornejo Garza y la mencionada Abdala.

Igual Alba Alicia Verástegui Ostos y Mercedes Aranda González, hermana y esposa de aquel que les platiqué, Edmundo José Marón Manzur, Imelda Sanmiguel Sánchez. Hace falta quitar candidaturas ¿no le parece?.

Hablando de diputados, la próxima semana -llueva o truene- habrá sesión especial en Viejo Padilla, para conmemorar el bicentenario de la instalación del Congreso Constituyente de Tamaulipas en 1824.

El diputado Ángel Covarrubias, “prestado” por el PAN al PRI, regresó a su bancada. Regresa José Braña Mojica por tres meses, antes de ir de diputado federal. Imelda Sanmiguel, próxima senadora, se despidió de sus compañeros. Calentó asiento tres años.

Volverán a sesionar este jueves por la tarde, antes de clausurar el periodo ordinario.