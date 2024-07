Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El regidor del PRI en Victoria, Horacio Reyna Garza, hizo un llamado al gobierno municipal a atender con mayor celeridad el problema de los baches y calles que han resultado dañadas por el paso de las lluvias.

Destacó que no siempre la limitante para accionar es el dinero, porque en este caso se trata de tener la capacidad y de aplicarse a resolver un problema que afecta a la población en general, y a los automovilistas que todos los días caen en esos pozos.

En este caso, el regidor victorense habló de la estrategia de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, por medio del cual se han logrado recaudar miles de millones de pesos, fondos que son destinados a la pavimentación de calles y avenidas de los municipios del Estado.

Sin embargo, aunque ese ingreso es muy valioso, aclaró que el gobierno municipal no debe depender de ese fondo federal para ponerse a trabajar, sino que debe demostrar mayor capacidad, ya que, recordó, el ayuntamiento encabezado por Eduardo Gattás recauda dinero y recibe participaciones federales.

“Definitivamente ese fondo de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera es un fondo que tiene ese concurso y tiene sus propios tiempos y lineamientos, pero la capacidad que debe tener un gobierno municipal no dependende un fondo en particular, de un fondo federal, no, debe tener mayor capacidad que eso: un gobierno municipal recauda dinero y recibe participaciones”.

Reafirmó que el ayuntamiento de Victoria tiene suficientes recursos para aplicar un programa emergente de bacheo, donde se vean muchas cuadrillas trabajando por toda la ciudad, porque eso es lo que necesita y exige la ciudadanía.

“Claro que pueden tener esa capacidad porque no dependen de fondos, ellos lo podrían estar haciendo sin mayor problema; lo que queremos ver es accionar no una ni dos, ocupamos hoy cinco cuadrillas al mismo tiempo que se pueden contratar también con la iniciativa privada. El gobierno municipal tiene esa capacidad y eso es lo que hoy se requiere en Victoria”, subrayó.