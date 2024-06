Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En 2021 el candidato “independiente” Alejandro Caraveo Real, venido allá por Sonora, quiso meter -con calzador- como regidora de representación proporcional en Victoria a su hija Giulianna. No pudo.

Sabía que no ganaría la presidencia, pero la enlistó en primer lugar de regidores de la planilla. No llegó porque los votos no le alcanzaron. Siempre plan con maña.

Otra “libre”, Mónica Margot de León Sánchez, de la misma época, logró darle chamba bien pagada a su cuñado Héctor Saldívar de León (dejará la nómina el último de septiembre).

Abuso, inmoralidad, nepotismo porque en lo legal no hay una ley que reglamente la integración de planillas para evitar la consanguinidad o herencia de los cargos de elección o de RP.

Hoy, con el reparto del “pastel” a las minorías, recordamos que hay partidos muy “familiares” para no dejar ir un quinto de lo que escurre del erario. Los dueños de la concesión le sacan el máximo jugo al “negocito”. Saben cómo masca la iguana.

El 19 de marzo del 2013 rindió protesta como regidora en la capital Doña Victoria Martínez Covarrubias. Era la suplente de su cuñado Raúl Yépez López, quien se fue a jugar la diputación por el distrito 15 y la plurinominal. Todo para el vencedor.

La intención: No perder nada, ni siquiera los presupuestos de las campañas. La Ley del azadón, o de los ventajistas.

En 2016 -también en Victoria- fue regidora por Movimiento Ciudadano Doña Ramona Miroslava Escalante Vázquez, a cuyo retiro ocupó el asiento su hija Karleny Miroslava Perales Escalante, quien alcanzó una reelección y siguió en la chambita tres años más.

Quisiéramos que fuera cuento pero es verdad.

Hoy, Doña Ma. (así lo escribe) De la Luz regresa al cabildo victorense en la planilla original, no como pluri, y lleva como suplente a Rosa Isela Contreras Martínez ¿le suena?.

Las regidurías de RP siguen siendo muy baratas. Esta vez se tasaron -en la capital- en 2,403 votos, el 1.5 por ciento de la votación total válida, cuando deberían andar en el 3.0 por ciento, igual que las diputaciones. Por extrañas circunstancias el acuerdo legislativo se echó abajo.

Lo barato da lugar a que los partidos “chicos” vendan el primer lugar de la planilla. Por ley, es el que entraría al ayuntamiento, en caso de conquistar el 1.5 por ciento de los votos.

El Instituto Electoral asignó regidurías en 29 municipios, ahí donde no hay impugnaciones, entre ellos Victoria. El perdedor Oscar Almaraz no se dejó llevar por cantos de sirenas y aceptó la derrota luego del recuento total que no le favoreció. Sabe perder. Sabe que revertir resultados sería prácticamente imposible.

En 14 municipios se presentaron recursos ante tribunales, no solo de los partidos perdedores, sino de los que ganaron. Quieren sacarse la espina.

De los más poblados, es la viuda Sheyla Palacios, de El Mante, la que aceptó la derrota. No pidió revisión ante tribunales. Se dio cuenta que la popularidad del extinto ex alcalde no era lo que contaban en el PAN.

Hay inconformidades en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico, aun sabiendo los que mordieron polvo, que es imposible arrebatar los triunfos a Carmen Lilia Canturosas, Carlos Peña Ortiz, Alberto Granados y Mónica Villarreal.

Casualmente el que perdió en Río Bravo, Morena, supo aceptar que el voto no le favoreció, y no hay recursos. Dicen que lo cortés no quita lo valiente.

Por cuanto a distritos, en 19 nadie pidió revisión. Los que ganaron ya se pueden considerar legisladores.

Y toda la atención de las autoridades locales y federales está centrada en el fenómeno meteorológico que en cuestión de horas deberá entrar por el Golfo, frente a las costas de Tamaulipas. El sistema estatal de Protección Civil está en sesión permanente.

Igual activaron emergencia todos los municipios, las secretarías, Guardia Nacional y Guardia Estatal, Ejército. El Gobernador Américo Villarreal está al frente de la coordinación.

Está previsto, como en aquellos años, desalojar obligatoriamente poblados de la zona de la laguna, a manera de prevención. Dos mil elementos de seguridad están vigilantes.

Los Tianguis de Bienestar del Gobierno Federal se suspendieron hasta nuevo aviso. También hay instrucciones de suspender clases en los municipios costeros.