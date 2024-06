Por Agencias

Lerdo, Durango.- Ante miles de pobladores de La Laguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un nuevo reconocimiento a que la continuidad de la transformación está garantizada con su sucesora, Claudia Sheinbaum. No sólo los programas sociales sino proyectos estratégicos como Agua Saludable para La laguna se mantendrán, beneficiando a futuro a dos millones de laguneros para que ya no consuman agua con arsénico.

En el segundo acto conjunto con López Obrador, la virtual presidenta electa consideró que este primer recorrido entre ambos es expresión del humanismo del movimiento. Recordó que el viernes se reconoció la tragedia de los mineros atrapados en Pasta de Conchos; ayer, en Nuevo Laredo se supervisó la construcción de la nueva central de Aduanas, como parte del principio central de combatir la corrupción y hoy con la revisión de los avances del Programa Agua Saludable a la Laguna es el reconocimiento del derecho humano al agua.

Ante miles de laguneros que recibieron de manera entusiasta a López Obrador y Sheinbaum, fue más allá. Con la presencia de los gobernadores de Durango, Esteban Villegas y de Coahuila, Manolo Jiménez, que gobiernan las entidades que se han convertido en los últimos reductos del priísmo en el país, adelanto:

“Cuando inicie el nuevo gobierno federal habrá un acuerdo con Esteban y con Manolo. No le veo ninguna dificultad porque están actuando con mucha responsabilidad. Se va a llegar a un acuerdo para aplicar aquí el programa IMSS Bienestar (que significa la federalización de los servicios estatales de Salud) Eso en unos meses más porque yo ya me faltan como 100 días. Me voy a jubilar, termino mi ciclo”.

En su segundo acto público conjunto, en tierras de gobiernos opositores, López Obrador y Sheinbaum recibieron una muy cálida recepción que a ratos coexistía con gritos de fuera el PRI. Como en los albores de su sexenio, el presidente llamo a cesar la hostilidad: “ya pasó la elección. Ahora es unidad”.

De nuevo, López Obrador se desbordó en elogios para Sheinbaum reconociendo no solo que será la primera mujer presidenta sino que ha sido la más votada de la historia, hasta a mí me cepilló». Aseveró que el resultado electoral es expresión de que el pueblo es el que manda, “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Anunció que regresará antes de concluir su administración para ver si se puede ya inaugurar todo el proyecto que, según Conagua, tiene un avance del 82 por ciento.

Si bien reconoció el planteamiento de Sheinbaum de darle continuidad al programa Agua saludable para La Laguna si es que por alguna razón no se pudiera terminar, destacó la enorme relevancia para la región de este programa.

“Es muy importante porque es la salud de la población, no es posible seguir consumiendo agua contaminada, agua con arsénico” Es una gran responsabilidad que se tiene para las nuevas generaciones de que ya no se consuma esa agua.

“Esta obra es el reconocimiento de que el agua es un derecho humano”, dijo Sheinbaum quien reivindicó el gran simbolismo de la gira porque además de compartir el recorrido con el Presidente López Obrador, tiene algo muy importante.

“Siempre dije que lo que representamos es el segundo piso de la transformación. El presidente puso los cimientos, colocó el primer piso e hizo algo que ningún presidente ha hecho para cambiar al país”.

Los gobernadores de extracción priista asumieron una postura de civilidad política reconociendo el legado y la visión transformadora de López Obrador y felicitaron a Sheinbaum por su triunfo, sumándose al coro “Claudia, Claudia”.

En su oportunidad, el presidente del Consejo Directivo de grupo Laña Eduardo Tricios elogió el gran apoyo de López Obrador para enfrentar y ayudar a superar el problema hidráulico de La Laguna y reconoció la visión transformadora de su gobierno.

Incluso ofreció a Sheinbaum la colaboración del sector empresarial para su nuevo gobierno. (Alonso Urrutia/La Jornada).