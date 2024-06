Por Agencias

Ciudad de México.- “Necesitamos una reforma al Poder Judicial, sí la necesitamos”, urgió este domingo la ministra de la SCJN Lenia Batres frente a decenas de personas en el Parque Sur 16, en Iztacalco, que asistieron al primer foro informativo abierto al público sobre la reforma en puerta.

De pie y con micrófono en mano frente a ciudadanos, la ministra resaltó la necesidad de “democratizar” al Poder Judicial con personas juzgadoras sensibles a la justicia, pues criticó que la mayoría de resoluciones que a diario emiten ministros, magistrados y jueces favorecen más a quienes tienen poder e influencias y no a demandas justas del pueblo.

Puso de ejemplos casos que la Corte ha desechado en el tiempo que ella lleva como ministra -desde diciembre del 2023-, como el de trabajadores del ISSSTE e IMSS que peleaban pensiones; contrariamente, habló de otros que han favorecido a grupos de poder, con a una empresa que ganó una demanda millonaria al gobierno de Puebla.

“¿De verdad tiene sentido de justicia alguien que resuelve diariamente este tipo de sentencias? Necesitamos una reforma al poder judicial, sí la necesitamos. Entonces, necesitamos mejorar todo el sistema, porque esto no sólo sucede en la Suprema Corte, sucede en los tribunales colegiados, como comento, y sucede en los juzgados de distrito, sucede en el Poder Judicial”, dijo.

Lenia Batres fue interrumpida por unos minutos por una decena de personas que se dijeron trabajadores del Poder Judicial, encabezados por Fernando Migues, quienes a gritos cuestionaron las críticas de la ministra, sobre todo cuando ella preguntó a la gente si están de acuerdo en elegir por el voto ciudadano a cerca de mil 800 personas juzgadoras del país, como cada tres años se hace con más de 20 mil cargos públicos.

La ministra, quien fue rodeada de los organizadores y otros ponentes del foro como el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, esperó a que se calmaran los ánimos y luego retomó el discurso. Descartó que lleguen personas no preparadas al cargo, pues dijo que se dejarán los mismos candados de elección, y también que sean impuestos por el narco.

“Dicen: ‘no, es que va a poder ser ministro quien sea’. No, se proponen exactamente los mismos requisitos, ser licenciado en Derecho, tener 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, no haber sido secretario de Estado, gobernador, legislador, en los últimos dos años, tener buena fama pública, bueno, son los mismos requisitos, ¿ustedes creen que va a meter el narco?, actualmente el único que hace propuestas es el presidente de la República, y el único de ministros, y el único que aprueba a los ministros y ministras es el Senado de la República, y los magistrados son 100 por ciento determinados por el Consejo de la Judicatura Federal que es presidido por la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación”, dijo.

Cerrado el evento público, el manifestante Fernando Migues acusó que no se está dando derecho de réplica a los trabajadores del PJF y adelantó que harán presencia en todos los foros sobre la reforma que se organicen en plazas públicas y en los celebrados por el Congreso de la Unión.

Cuestionó la crítica de integrantes de Morena, como el diputado Hamlet, y el de la ministra Batres que apuntan sobre nepotismo en el PJF.

“Hablan de nepotismo. Les preguntó ¿qué Lenia Batres no es hermana del jefe de gobierno y muchos más?”, dijo.

-¿No hay nepotismo en el Poder Judicial? -preguntó este diario.

“A ver, si yo tengo trabajando 20 años y mi hijo estudia derecho y se gana su lugar esa es otra cosa. Nepotismo es haber aceptado un cargo para el cual no estás apto, como lo hizo Lenia Batres y Almaguer.

“Están debatiendo cosas que no son justas y no son ecuánimes. Hay una encuesta que hicieron el fin de semana, que no sé dónde y no sé cómo, y lo hicieron con preguntas totalmente absurdas”, contestó Migues. (Iván Evair Saldaña/La Jornada).