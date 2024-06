Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex subsecretario de Egresos del Gobierno del Estado Luis Gerardo Illoldi Reyes negó haber recibido, como premio de consolación, el nombramiento como el nuevo secretario del Trabajo en Tamaulipas, versión que ha trascendido en los últimos días.

“La verdad no hay ningún tema oficial, no hay nada definido. Desde la trinchera que nos toque nosotros seguimos apoyando a este gobierno transformador, y bueno… hay que esperar”.

Como se recordará, Illoldi Reyes renunció a la subsecretaría de Egresos para contender por la candidatura a la alcaldía de Victoria, en el supuesto y cuestionado proceso interno de Morena, donde originalmente Jorge “Tico” García ganó las encuestas y se convirtió en candidato en una alianza que inicialmente estaba conformada por Morena-PT-PVEM, pero que posteriormente y de última hora el partido guinda en Tamaulipas decidió romper para imponer a Eduardo Gattás como candidato.

Gerardo Illoldi dijo que aunque está consciente de las notas que se han publicado en donde se da por hecho que él será quien sustituya a la senadora electa por Morena, Olga Sosa, en la Secretaría del Trabajo, en realidad no hay nada oficial y solo se trata de rumores.

“Si he visto publicaciones y comentarios al respecto pero no hay nada oficial, y en caso de haberlo yo sería el primero en compartírselo con gusto y agradecerles por estar al pendiente con su servidor”.

Sin embargo, aunque se mostró prudente sobre el tema, Illoldi Reyes dejó entrever que sí regresará a la administración estatal, y aprovechó para decir que será un honor para él cualquier cargo donde se le invite, aclarando que no se trata de ocupar posiciones sino de apoyar y colaborar en un gobierno humanista y transformador como es el del doctor Américo Villarreal Anaya.

“De momento son rumores, los que yo agradezco por la confianza que se me deposita al creer que puedo ocupar esa posición, pero por el momento nada oficial. Sería un honor cualquier cuestión en la que se me invite a colaborar en este gobierno humanista pero esto no es tema de posiciones sino de apoyar una causa y un proyecto y yo sigo comprometido, como desde el primer día”.

Finalmente, el alcalde suplente de Victoria dijo que en la vida todo es circunstancial y que aunque se haya dicho que “quien se vaya de la administración no regrese”, aseguró que cuando alguien hace las cosas bien, trabaja y se porta bien, evidentemente tiene un futuro por delante.

“Yo creo que todo en la vida es circunstancial depende de los momentos que estén pasando, y yo creo que esto no es la excepción. Pero bueno, cuando uno trabaja bien y se porta bien las cosas evidentemente salen bien”.