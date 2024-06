Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el 2006 la ultraderecha cometió uno de los más graves atentados contra la democracia al imponer mediante el fraude a Felipe Calderón Hinojosa. Las autoridades electorales con el apoyo del PRI y PAN, sistemáticamente rechazaron la exigencia de contabilizar de nuevo los votos en su totalidad, “casilla por casilla”. Existía la seguridad de que Vicente Fox era el principal responsable del robo al candidato de la Izquierda favorito de las mayorías. Años después el señalado ex presidente en forma cínica, declaró haber encabezado el criminal operativo “ante el peligro que para México representaba Andrés Manuel López Obrador”.

No se requiere mucha ciencia para comprender que FCH fue parte del saqueo que victimó a la nación durante 36 años, incluida la complicidad con grupos al margen de la ley como muestran las investigaciones a Genaro García Luna realizadas en los EU, las que, por cierto, podrían derivar en cadena perpetua para el ex secretario de Seguridad Pública, según información reciente. En este sentido el columnista lamenta que ninguno de los ex titulares del ejecutivo federal hayan sido llamados a cuentas. Eso sí, confiamos en que Claudia Sheinbaum ordene la reapertura de los expedientes para que Salinas, Zedillo, Fox, el propio Calderón y Enrique Peña Nieto, respondan como cualquier delincuente antes de que impunes, abandonen el planeta Tierra. “En vida hermano, en vida” que les partan la progenitora sin excusa ni pretexto como bien lo merecen.

El asunto es que ahora, en el gobierno democrático dirigido por AMLO, la oposición no encuentra obstáculo alguno para que se cumpla la solicitud de revisar los sufragios emitidos el pasado domingo. No hay problema porque ni remotamente existe fraude, como sucedió en el pasado en que a FCH tuvieron que meterlo de contrabando a la Cámara de Diputados a fin de que rindiera la protesta protocolaria. Al parecer en la cajuela de un vehículo, ¡qué vergüenza!. Mucho de esto debe saber Gustavo Cárdenas, senador panista por aquellos días que sirvió de guarura en tal evento.

Xóchitl Gálvez y compañía suponen que hubo trampa en la legítima victoria de doña Claudia. Y es normal porque la ex candidata de los ricos y ladrones, no cuenta con la capacidad suficiente para entender la imposibilidad de inventar votos en los tiempos actuales donde uno de los mandatos es el respeto pleno a la voluntad popular. Y por la ex Jefa de gobierno de la CDMX votaron casi 36 millones de mexicas convencidos de que la transformación es irreversible. A propósito, aunque extraña, muy buena la reflexión de Carlos Loret de Mola respecto del triste papel desempeñado por la oposición durante el proceso electoral, excelente por otra parte, el reconocimiento que hace del liderazgo innegable de López Obrador al grado de colocarlo como constructor del futuro del país en todos los aspectos. “Y no se equivoca el bato”, como diría la raza.

Nada anormal surgirá en el reconteo de votos, ni siquiera se cumplirá el sueño de Jesús Zambrano de que mediante este recurso podría conservar el registro su partido. Este dirigente fue quien en una entrevista con El Universal aceptó sin recato que Morena había dado “una madriza” a los adversarios, es decir al PRD, PAN y PRI. Tampoco se equivoca porque ni siquiera pudieron anotar las placas del tráiler que los aplastó.

Quedamos entonces en que Xóchitl solo hará el ridículo “y lo más pior” será que conocido el resultado final será exhibida de nueva cuenta como alguien que, mintiendo, difamando, acusando sin pruebas y utilizando lenguaje lumpen, pretendió el apoyo mayoritario. ¡Ni que el pueblo fuera masoquista pa’ pedir el regreso de sus verdugos!.

SUCEDE QUE

Está claro que a la ultraderecha le aterra la mayoría calificada en los congresos tanto local como federal, ¿será por la larga cola que se cargan?… Mientras tanto el sistema de salud en Tamaulipas se transforma. De ello queda constancia después de los pormenores dados a conocer por el gobernador Américo Villarreal Anaya durante “la mañanera” de este jueves ante el presidente López Obrador. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.