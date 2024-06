Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si bien “se corren riesgos” de que la gente elija a los integrantes del Poder Judicial, la reforma a éste debe avanzar porque no se debe tener miedo a la gente.

Remarcó que estos cambios deben contemplar protección para jueces, ministros y magistrados, para que no impere la ley de plata y plomo y la delincuencia de cuello blanco.

“Cuando la delincuencia se dé cuenta que no hay posibilidad de corromper a jueces, magistrados y ministros van a tener que aceptar, pero de todas maneras protección para que no aplique aquello de plata y plomo”.

El Presidente señaló que no debe haber oposición bajo el argumento de que el crimen organizado se va a apoderar de este poder, pues en realidad hoy en día está secuestrado por este tipo de crimen y el de cuello blanco.

“Hay riesgos en las elecciones, pero siempre han habido, pero se equivoca menos la gente. No tenerle miedo al pueblo, confiar en el pueblo y también esto, se necesitan especialistas, van a haber especialistas, en los requisitos van a ser abogados”, quienes puedan postularse a los cargos en el Poder Judicial.

A pregunta sobre esta reforma, también criticó que expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se hayan pronunciado conotra la reforma al Poder Judicial, al igual que de otras, a lo que reviró: “Les diría, ¿qué se tienen que meter?”.

El jefe del Ejecutivo planteó que quienes se oponen a estas reformas son una minoría que “quieren seguir teniendo su instrumento para acrecentar sus privilegios.

“Lo que no quieren son los que tienen ahí uno, dos, tres de los ministros; ya se los he dicho porque les he estado aclarando de qué se trata, ellos lo saben, pero es un asunto también de validar, o sea: ‘No pierdo un juicio en la Corte, porque yo tengo ahí amigos’. Una corporación, un magnate destacado, uno, dos, tres magnates tienen injerencia, es como los organismos independientes, autónomos, todos están tomados por los mismos grupos de intereses creados, por las élites. Y se supone que son organismos para servir al pueblo para que atiendan a todos los mexicanos, pero no, están al servicio de minorías”.

El mandatario insistió que hacen faltan estas modificaciones constitucionales. “De eso no tengo la menor duda. Es cuestión de ponerse de acuerdo en hasta dónde se va a llegar, qué es lo más conveniente. Sostengo que va a ayudar mucho la pura elección (de ministros, magistrados y jueces), se corren riesgos, como en todo; por eso algunos no quieren tanta democracia”.

Llamó a los expertos en derecho y al resto de la población a entender que la reforma y la elección de los integrantes del Poder Judicial “nos conviene”, esto a fin que no haya corrupción y que se dé en el país un auténtico estado de derecho.

Agregó que se debe de cuidar que no se meta en la elección la delincuencia organizada y de cuello blanco, “no vaya ser que la cadena televisora X o la estación de radio Z digan que estos son sus jueces favoritos”.

El tabasqueño afirmó que los actuales jueces, magistrados y ministros pueden participar en el proceso de elección, inclusive quienes se oponen a la reforma al Poder Judicial.

“Que venga Ignacio Morales Lechuga y que diga: ‘Yo quiero ser ministro de la Corte, fui procurador con el licenciado Carlos Salinas, ahora soy notario y he hecho esto y considero que Corte debe ser autónoma y estoy en contra de la dictadura y el populismo’”.

Otro ejemplo, ironizó López Obrador, podría ser el de Diego Valadés, quien podría argumentar: “Yo quiero ser ministro, fui procurador con Salinas, soy reconocido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro emérito, creo que no debe haber un poder que domine por encima de otros”. (La Jornada).