Por Agencias

Ciudad de México.- Tras su eliminación en la primera ronda de la Copa América, el técnico de la selección nacional, Jaime Lozano, reveló que entregará en dos semanas un informe al comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez, al presidente Ivar Sisniega y al director deportivo del Tricolor, Duilio Davino, para definir su continuidad en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Cuando hay objetivos que no se cumplen, es natural que existan dudas”, señaló en conferencia de prensa, en Phoenix (Arizona). “No importa quién esté ni la trayectoria que tenga. Si los jugadores creyeron hasta el final, yo creo que es por algo. No es fácil generar esta unión que tuvieron en la Copa. Hay un informe que, en dos semanas, tendrán Duilio (Davino), Ivar (Sisniega) y Juan Carlos (Rodríguez), y la decisión de seguir no me corresponde a mí. Hoy nos quedamos en la orillita”.

Sobre la misma línea del entrenador, el zaguero Johan Vásquez consideró que es necesaria una autocrítica al interior del plantel, luego de sumar dos eliminaciones en fase de grupos tanto en el torneo continental como en el Mundial de Qatar 2022.

“Me voy triste, porque sabíamos que podíamos hacer mejor las cosas. Nos tiene que servir bastante. Cualquier detallito cuesta. Aprender, ser autocríticos con nosotros mismos y seguir. Yo no creo en tirar la toalla. Me voy con una revancha y quiero seguir intentándolo”, declaró.

Finalmente, el lateral del Porto, Jorge Sánchez, reconoció que el representativo mexicano ha dejado de ser un contendiente en las competencias internacionales.

“Tenemos que tocar base nosotros mismos. Esta Copa era una gran responsabilidad, tratamos de hacer lo mejor posible, pero nunca se nos dio el gol. Me voy triste por cómo se dieron las cosas. Sé la calidad que tenemos, los que están y los que se quedaron en México Yo pongo la cara por mis compañeros. Tenemos que poner en alto a México ya”, enfatizó.

Luego de una breve reunión con Jaime Lozano, el director deportivo del Tricolor, Duilio Davino, ratificó la continuidad del proyecto del entrenador rumbo a 2026 a pesar de los recientes resultados.

«El proyecto continúa como lo habíamos hablado. En dos semanas, Jimmy presentará un informe de lo que sucedió en el verano y platicaremos con él de todo lo que podemos mejorar. Tenemos que escalar de la base de cosas que se hicieron bien», sentenció. (La Jornada).