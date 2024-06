Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con mayoría calificada, en la próxima legislatura los diputados de Morena podrán echar abajo la llamada Ley Guarura aprobada por la bancada del PAN en el 2021 para proporcionar seguridad personal al ahora ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus ex funcionarios incondicionales, adelantó el diputado Humberto Prieto Herrera.

“Creo que vienen cosas muy importantes para Tamaulipas, son muchas leyes que necesitan los 24 votos; de entrada “la ley guarura”, con la que se da seguridad a ex gobernador y a funcionarios”.

El legislador aclaró que al igual que esa reforma, hay muchas leyes que los panistas aprobaron, pero que solo están obstaculizando el trabajo de la actual administración, ya que no permiten avanzar al gobierno.

“Hay leyes que impiden seguir creciendo, con las puedas ir caminando mejor en el gobierno. A muchas leyes tendremos que quitarle los candados que de muy mala manera les pusieron los del PAN en la administración y que han provocado que muchas cosas se detengan un poco”.

Por ello resaltó la importancia de que la nueva legislatura Morena y sus aliados cuenten con mayoría en el Congreso, porque hay mucho trabajo por hacer, empezando por destrabar y quitar candados a esas leyes que están retrasando el trabajo legislativo, en algunos casos, y en otros, que le están costando millones al erario, como es el caso en mención (la “ley guarura”).

“Es mucho dinero que se está invirtiendo en seguridad de los ex panistas, cuando la seguridad la necesitamos para los ciudadanos, no para los ex funcionarios. Ellos cambiaron la leyes con una mayoría calificada con la que no pudimos en esta legislatura pero es probable que se revierta en esta próxima”.

Humberto Prieto fijó su postura en torno a los resultados de esta histórica elección en donde Morena se llevó 21 de 22 distritos locales, resaltando ante todo que para seguir construyendo el segundo piso de la transformación forzosamente se necesita contar con mayoría legislativa para que los diputados puedan maniobrar y también para que el gobernador pueda cumplir con sus promesas y compromisos con los tamaulipecos.

“Vamos a llegar, a analizar y a destrabar todas esas leyes; y con esto el gobernador Américo Villarreal va a tener mucho mayor margen de maniobra para poder seguir transitando y que nosotros podamos seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación”, concluyó.