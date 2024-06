ESPECIAL

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Pagar las aportaciones al Seguro Social no le valió de nada a la familia del Ángel Zúñiga cuando llevó a su hijo de 6 años al Hospital Regional del IMSS en Ciudad Madero, la madrugada del jueves 20 de mayo.

El pequeño José Eduardo llegó con dolores abdominales a causa de una apendicitis, pero nadie lo envió a quirófano para intervenirlo pronto.

“La doctora de turno (Laura Edith Estrada) nomás me decía “Ahorita vienen”, y se quedó dormida en el mostrador donde estaba atendiendo”, dijo Isabel Zúñiga Ramos, mamá del menor.

“Iban y lo checaban, le hicieron análisis, rayos X y hasta ahí. El niño seguía con dolor y nada más me decían “Ahorita viene el doctor, pero nunca llegaba”.

Desde la una de la madrugada, la mamá esperó al lado de su hijo, a quien recostaron en una camilla y canalizaron con sedantes, y permanecieron así hasta después del mediodía.

Desesperada, la señora Zúñiga Ramos buscó a la directora del hospital, Karina Silva Vera, con el fin de acelerar la atención a su niño.

“Traté de hablar con la directora, pero se negó a recibirme. Me dijeron que ya me estuviera quieta”, expresó la mamá, ahora denunciante.

“El niño ya no podía ni caminar, ya no aguantaba. Lo saqué y me lo llevé a la Torre Médica (un hospital privado)”.

Nada más llegar, la familia pagó un depósito de ocho mil pesos, y el médico de turno ordenó en el acto la cirugía para José Eduardo.

“Me lo operaron de urgencia; el niño ya iba con el apéndice a punto de reventarle. Si me quedo ahí a esperar en el Seguro a que llegue el cirujano, al niño se le revienta esa cosa”, aseguró Zúñiga Ramos.

“Gastamos alrededor de 32 mil pesos. Tuvimos que conseguirlo por aquí y por allá, prestado, para poder pagarlo”.

La familia es insolvente para este tipo de gastos y por eso acudió al Seguro Social. El esposo, Eduardo del Ángel, trabaja como operador de transporte público y es quien cotiza en el IMSS.

Como Isabel Zúñiga Ramos es empleada de una tienda y tampoco cuenta con recursos para gastos médicos mayores, acudió a la asociación “Por Ti y Contigo por la Salud A.C.”, que apoya a personas con familiares enfermos.

Con la asesoría de la asociación civil, iniciaron un procedimiento para exigir al IMSS la reparación de los gastos que causó a la familia debido a las deficiencias del servicio.

“Por Ti y Contigo por la Salud A.C.”, informó que ha solicitado entrevistarse con Karina Silva Vera, directora del Hospital regional número 6 del IMSS, pero la petición ha quedado sin respuesta.