Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que los resultados de las elecciones del 2 de junio dan cuenta de que no hay polarización en el país.

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional sostuvo que medios y comentaristas hablaron durante el proceso electoral de que el país está polarizado: “Ahí está la polarización”, dijo al mostrar un mapa que muestra que Claudia Sheinbaum Pardo ganó las elecciones presidenciales en todos los estados del país a excepción de Aguascalientes.

“Estuvieron dale y dale y dale” con la polarización, dijo el mandatario: “la vuelven moda, copian de lo que sucede en otras partes del mundo y no se puede en política extrapolar las realidades. Entonces empezaron hay polarización, hay polarización. Ahí está la polarización”, aseveró.

Cuestionado sobre la reunión que sostuvieron anoche él y Sheinbaum Pardo en un hotel del centro de la Ciudad de México con gobernadores constitucionales y electos de Morena, el mandatario dijo que se trató de una muy buena conversación y resaltó la unidad de su movimiento.

“Muy bien, nos invitó la presidenta electa y estuvimos en compañía de gobernadoras, gobernadores y la presidenta electa, fue una muy buena conversación, una buena plática de todos, no faltó nadie. Hay bastante unidad en el movimiento”, resumió el jefe del Ejecutivo.

Aseveró que no dio ningún mensaje especial a los asistentes. “Nada, no se planteó más que la unidad que se logró, también ejemplar y toda la confianza que le tenemos a Claudia Sheinbaum. Coincidimos, hay gobernabilidad en el país”, destacó.

Dijo que se analizaron los resultados de la elección: “Afortunadamente como ya es de dominio público, el pueblo votó por la transformación, por continuar con la transformación, votó por Claudia Sheinbaum para presidenta”.

Aseguró que el triunfo de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México es un suceso histórico y que su trascendencia será valorada en el futuro.

“Es todo un acontecimiento histórico, ahora todavía no alcanzamos a internalizarlo, pero al paso del tiempo se va a entender que fue toda una hazaña. El pueblo de México actuó de manera ejemplar, esto no sucede en otros países del mundo, ya ven que siempre hay esa desviación, esa deformación de pensar que lo de afuera, lo del extranjero es mejor, pues no, México está dando ejemplos a nivel mundial y este es uno de ellos”.

Rechazó que la reunión de anoche haya sido una despedida, pues adelantó que antes de que concluya su mandato habrá otro cónclave similar. (Arturo Sánchez y Emir Olivares/La Jornada).