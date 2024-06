Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La transformación también aplica a los partidos; el PRD desaparece, el PAN sufre convulsiones que lo tienen al borde de la locura, mientras en el PRI negrísimos nubarrones amenazan su sobrevivencia. A los tres los alcanzó el destino y poco significan ya en las expectativas de la minoría ciudadana que aun sabiendo lo que son, apostaron por el regreso de la corrupción, el saqueo y la traición. Hacia el interior todos se culpan, aunque “sin querer queriendo”, forman parte de la sacudida que promueve el actual régimen.

Tiene razón AMLO al señalar que vivimos tiempos históricos y es que el cambio no tiene límites. Llegó de manera silenciosa a las organizaciones tradicionalmente utilizadas por el neoliberalismo para cumplir fines contrarios a la mayoría, y cuando se dieron cuenta ya les había caído la noche. De ahí el comportamiento desesperado similar al de quien enfrenta una enfermedad terminal.

Los partidos en cuestión cambian o dejan de ser. Pero, ¿hacia dónde han de orientarse?. Por lo pronto la militancia del PRI y PAN satanizan a sus dirigencias y no las quieren ver más encabezando objetivos imposibles de lograr cuando se anteponen ambiciones personales. La verdad es que Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés son el rostro visible del fracaso señalado por Xóchitl Gálvez, quien en gesto de sinceridad acepta lo inútil de dichos personajes.

En el PAN sobran las voces que exigen recomposición urgente. No es casual el mensaje de varios ex gobernadores (ausente Cabeza de Vaca por supuesto) en tal sentido, y las dolientes críticas de agoreros de la catástrofe nacional como Germán Martínez y Kenia López. Ellos y ella saben que muchos (as) que estuvieron a su favor en la elección presidencial podrían dispersarse o bien sumarse (de hecho, está sucediendo), a corrientes que buscan el bienestar social. Saben que infinidad de partidarios de ocasión podrían engrosar las filas de Morena y no están equivocados.

En el tricolor la crisis, como es del conocimiento público, viene de tiempo atrás y se agudizó cuando la cúpula mostró lo más negativo de la condición humana al entrarle con singular fiereza a la rebatinga de cargos de elección, sobre todo de los llamados “pluris” que garantizan acceso al Congreso de la Unión y suculenta beca cuando menos por tres años, sin invertir un solo peso.

El asunto es que en la 4T todos caben y los partidos opositores no son la excepción aun en contra de su conservadurismo que como el nombre lo indica, lo menos que desean es el cambio. Mientras tanto de los restos del PRD surge la idea de crear “un frente ciudadano” donde lo único novedoso es el nombre considerando que quienes convocan son parte de los que enterraron a la señalada organización, es decir, Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo con amplísimo historial de traidores de la izquierda, quienes pretenden aprovechar la llamada “marea rosa”, movimiento ciudadano que en ocasiones aparece en la CDMX como protesta bajo cualquier pretexto, (o de apoyo como lo hizo con el INE y la “suprema corte de justicia de la nación”), y que finalmente se sumó a Xóchitl Gálvez.

El problema para los adversarios, en primer término, es la avanzada evolución de la conciencia ciudadana y “segundamente”, que carecen de liderazgos confiables, “y así pos cómo”, diría el ranchero.

SUCEDE QUE

En Tamaulipas la siguiente etapa será fundamental. Existe la impresión de que el poder se mostrará con la fuerza necesaria para eliminar de una vez por todas las telarañas dejadas por la anterior administración. Hasta aquí llegó la influencia de CDV. Recordad que uno de sus últimos fracasos fue el intento de rescatar la alcaldía victorense y, por otra parte, ni modo de ignorar que la mayoría morenista en el congreso ahora sí, decidirá lo que mejor conviene después de la pesadilla que significó la influencia cabecista. No será todo porque a nivel de funcionarios(as) habrá cambios importantísimos después de cumplirse compromisos surgidos de cualquier proceso electoral. Y deje que, entre “lo más mejor”, está la excelente relación con La Jefa Claudia Sheinbaum quien, según se sabe, ya ofreció todo su apoyo al gobernador Américo Villarreal Anaya para terminar con la nociva fauna que, infiltrada, aun “palpita” en algunos rincones de la administración. Recordad que también hay pendientes que urge resolver donde aparecen involucrados algunos ex funcionarios.

