Por Agencias

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, rechazó que la muerte del hombre de 59 años de edad, y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) relacionó con la gripe aviar, haya sido causa del virus A/H5N2.

“El comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa y sin que se haya dictaminado”, subrayó ante las preguntas de reporteros en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Refirió que no se han determinado aún las causas del fallecimiento, pero garantizó que no está relacionado con esa enfermedad, por lo que señaló que no hay riesgo de que la población consuma aves de granja, pollo en particular.

El funcionario recomendó tomar la información del organismo internacional “con prudencia” porque “no es precisa”.

Y agregó: “No existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados, o estar preocupado por esto”.

Detalló que el paciente fue atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y tenía diversos males como diabetes y problemas del riñón, al que se le tomaron varias muestras y en una de ellas se encontró el virus A/H5N2 que está ligado a la gripe aviar:

“Y que desde luego, en este caso, puede ser desde luego un aviso epidemiológico en el caso de las acciones que se dan para los trabajadores que atienden aves y que trabajan en ellas”, remarcó.

Aseguró que el paciente no tenía relación con un contacto con aves de granja, sino que era del Estado de México y fue atendido en INER por otro tipo de manifestaciones en su salud.

“El virus sabemos que regularmente afecta aves -familiar o domiciliario- y que las infecciones en humanos que se han detectado, especialmente en trabajadores de granjas con aves, son muy leves, no llegan a estas manifestaciones”, expuso Alcocer.

Subrayó que hasta ahora no existe evidencia de que esta enfermedad se transmita entre humanos. (La Jornada).