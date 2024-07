Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los adversarios insisten en que doña Claudia debe el triunfo a AMLO, sea que por diversas formas influyó a la contundente derrota de la alianza maldita PRI, PAN, PRD y desde luego para continuar y afianzar el movimiento transformador. En este caso permita amable lector otorgar la razón al neoliberalismo, pero solo en este caso.

En el escenario triunfal agreguemos la valentía, convicciones, valores y decisión de esta dama cuyo esfuerzo, ejemplo y capacidad mostró desde la jefatura de la CDMX lo que con honestidad y humildad es posible realizar para bien de los marginados que durante décadas fueron víctimas de la corrupción e inmoralidad de la administración pública y sus cómplices que, debido a las circunstancias, ahora mismo son motivo de juicio popular.

Aceptar que AMLO empujó la victoria de Sheinbaum es reconocer que lo hecho desde Palacio Nacional está bien hecho. Por ello es que el columnista está de acuerdo con los detractores de la 4T. Y es que siendo los beneficios para las mayorías muchos y variados, el resultado fue lógico. Si algo tenemos los mexicanos es ser agradecidos. En este sentido, ¿cómo pudo imaginar Xóchitl Gálvez que votaríamos por ella?. ¡Por favor, ni que fuéramos masoquistas para apoyar a los verdugos!.

En los primeros días de la derrota los neo porfiristas no se explicaban por qué Morena había arrasado en las urnas. (O se hacían pendejos, que no es lo mismo, pero es igual). Debió transcurrir más de un mes para asumir que el arribo de La Jefa al cargo más importante se debe a la obra realizada por un auténtico líder y su equipo de colaboradores(as) que aun con fallas cierto, sacó adelante la primera parte del gran proyecto democrático y de justicia social.

De manera que a los descendientes del vendepatrias Santa Anna, no les queda más remedio que aceptar la influencia de AMLO en el proceso de sucesión. Por supuesto lo hacen de manera tendenciosa tratando de confundir lo que es cosa juzgada de parte de la mayoría. Usted dirá que no se trata solo del triunfo de doña Claudia sino todo lo que produjo en torno de la competencia. Por ejemplo, es evidente el derrumbe en la acera de enfrente. Ni cómo negar que, desaparecido el PRD, están en lista de espera PRI y PAN. Y no lo dice quien esto escribe, sino las militancias que tienen puesta la guillotina sobre las respectivas dirigencias.

Aquí hay ganadores y ni modo que sea invento porque los 36 millones y algo más de votos a favor de La Jefa están a la vista del portador; que los adversarios los acrediten a la tarea realizada los últimos seis años significa aceptar, aunque no lo quieran, que la revolución de conciencias surte efecto. Así que calladitos y aflojando el cuerpecito p’a que el trance sea menos doloroso.

SUCEDE QUE

No es AMLO sino la delegación federal correspondiente regida por la costumbre del pasado. Resulta que la carretera antigua Victoria-Jaumave está en deplorable estado constituyendo grave riesgo para familias que desean apreciar la majestuosidad y belleza de la Sierra Madre. Literal, está abandonada, ¿a quién le importa a fin de sexenio?. No olvidéis que tendrá mayor uso al convertirse de cuota la vía “Nuevo Amanecer” pronto a ser explotada por felices empresarios favorecidos por la suerte…otra del ex rector de la UAT Guillermo Mendoza Cavazos: dícese que cuando le presentaron el escrito de su renuncia, indignado se puso de pie y abandonó el lugar. Hizo una llamada y a los cinco minutos regresó “bien sedita” a firmar el documento. Desde entonces parece que al individuo en cuestión se lo tragó la tierra.

Y hasta la próxima.