Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los alcaldes y diputados locales que por primera vez llegarán al poder en octubre del presente, no tendrán la oportunidad de reelección.

Tiene toda la razón Claudia Sheinbaum cuando dice que “el pueblo de México no quiere la reelección” inmediata de senadores, diputados y ediles. Enviará iniciativa para acabar con esa figura que no dejó muy buenas experiencias.

La reforma va porque va. Como parte de la 4T, Tamaulipas se sumará con adecuaciones constitucionales. Regresaremos al Sufragio Efectivo no Reelección.

Lo bueno es que la noticia llega a esta región a tiempo, antes de entrar en funciones alcaldes y diputados locales, para que se serenen, no coman ansias, no gasten más de la cuenta, no se “calienten” en otras palabras.

Todo diputado quiere ser presidente de su pueblo, o a la inversa. Otra opción serán los escaños federales y senadurías.

En el caso -municipios “grandes”- tenían oportunidad (se va a legislar) Alberto Granados Fávila, Matamoros; Mónica Villarreal, Tampico, y Patricia Chío, El Mante.

Es un tema que parecía cerrado. Se lo sacó de la manga la futura Presidenta. No lo manejó en campaña por aquello de que se le echarían encima los más ambiciosos. Ya no hay riesgo.

La no reelección estuvo vigente en México por 81 años hasta que, en 2014, los vulgares traicionaron el principio número uno que enarboló la Revolución Mexicana. Pocos alcanzaron a dobletear mieles.

Ningún diputado federal alcanzó los 12 años que le autoriza la Ley; ni los senadores (la reforma no puede ser retroactiva). Deberán modificar aspiraciones.

Nuestros políticos vulgarizaron la figura de carrera parlamentaria. Para la elección de 2024 el 93 por ciento de los 500 diputados dieron pasos para reelegirse, y el 83 por ciento de los senadores. Lo alcanzaron un poco menos.

¿Qué experiencias le deja a Tamaulipas? Tuvimos ediles como Maki Ortiz en Reynosa; “La Borrega” López, Matamoros; Adrián Oseguera, Madero; Jesús Nader, Tampico, por hablar de los municipios más poblados. Algunos fueron por cinco años (dos periodos).

De los diputados, ninguno “brillante” que merezca la pena ser mencionado: “Moyo” García Aguiar; Imelda Sanmiguel; Leticia Sánchez; Joaquín “La Quinita” Hernández; Nohemí Estrella Leal. Sus iniciativas se perdieron entre el trabajo legislativo.

Estábamos bien con la elección alternativa, tres años sí y tres años no. En los municipios vimos pasar a figuras probadas en las urnas como Santiago Avalos en Villa de Casas; Guadalupe Saucedo, en Jiménez, y Lorenzo Morales, en Güémez, con extraordinarios resultados en tres y cuatro elecciones, respectivamente.

Como diputado local, el récord lo lleva Felipe Garza Narváez; tres veces el mismo escaño (distrito), alternativamente.

En Victoria capital el único presidente que repitió fue Don Jesús Ramírez. En Tampico, Fernando San Pedro Salem; Jorge Cárdenas González, Matamoros, por dar ejemplos.

La continuidad pierde la esencia de los cargos de elección. Quien llega, piensa en construir el “segundo piso”, aun cuando la ciudanía califique como poco bueno su desempeño. Siempre se necesitarán nuevos valores, sangre fresca que reactive la cosa pública.

Los ediles y diputados electos, que entrarán en octubre, son cosa juzgada. Terminarán sus trienios aun cuando la reforma entre en vigor.

Tema aparte, intensa la actividad preventiva del Gobierno del Estado y los municipios, ante la eventual llegada del huracán Beryl, el fin de semana. El Gobernador Américo Villarreal no quiere que agarre desprevenidos a quienes viven en zonas de riesgo.

Se han instalado hasta 333 refugios temporales. La secretaría de Salud tiene dispuestos personal y medicamentos, en tanto la Guardia Estatal mantiene elementos en vigilia con un inusual y novedoso sistema de perifoneo de advertencia. Hay orientación precisa.

Por el campus de la UAT, el Rector Dámaso Anaya Alvarado sostuvo reunión -videoconferencia- con la titular de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, con el fin de articular el plan de trabajo de nuestra casa de cultura con la visión y experiencias de la Nueva Escuela Mexicana.

Dijo el Rector que hay “coincidencia plena” para impulsar en la Universidad una educación integral, humanista y con profundo sentido social.

Después de vacacionar muchos días, los magistrados del TRIELTAM se reunirán este viernes para resolver un caso, el de Alberto Alanís Villareal, alcalde de Valle Hermoso, en apelación, por no retirar su propaganda electoral a tiempo. Está en la lista de sujetos sancionados.

En la gran capital el Gobernador Américo Villarreal firmó convenio con la secretaria de Semarnat, María Luisa Albores, para mejorar la calidad del aire a través del programa PROAIRE.

El domingo -no hay aviso de suspensión por lluvias- será la sesión del Congreso en Viejo Padilla, para conmemorar el 200 aniversario de la instalación de la primera legislatura. Es a las seis de la tarde, hora en que fue fusilado el emperador Agustín de Iturbide, en el mismo lugar.