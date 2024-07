Por Agencias

Ciudad de México.- En un paso más hacia su relección, Alejandro Moreno Cárdenas presentó su proyecto de trabajo ante el Consejo Político Nacional, en el que advirtió que pese a los resultados del pasado 2 de junio, “no son tiempos de lamentaciones ni de nostalgias, aquí hay que ver para adelante y construir una nueva alternativa”.

En la parte central de su discurso de casi una hora, se lanzó también contra los opositores a que continué al frente del partido. Sin mencionar por sus nombres a los ex presidentes del PRI que han interpuesto recursos ante las autoridades electorales para que se anule el proceso de relección, los llamó “cínicos que siempre se han beneficiado del partido y ahora nos quieren venir a decir qué hacer”.

E incluso Alito llamó a los delegados reunidos en la sede del PRI a confrontar a sus opositores y responder en redes sociales, con carácter y determinación a “a las calumnias y difamación” en que incurren contra el partido.

“Todos esos que andan criticando y quieren dividir al PRI, jamás han repartido un volante en las campañas, no conocen al partido. No conoces sus estados, sus municipios. No nos acompañaron en ninguna campaña política, y por ello los resultados que todos nos conocemos”.

Sin ninguna autocrítica por la derrota en el reciente proceso electoral, Moreno Cárdenas sostuvo que el PRI se enfrentó a “una embestida brutal desde el gobierno y que no será fácil enfrentar al poder, pero “6.6 millones de mexicanos votaron por el PRI y nos dieron su confianza”. Y de nuevo en referencia a los ex presidentes priístas y otras personalidades que cuestionan su permanencia al frente del partido, advirtió:

“Que no se equivoquen los que están ahí afuera. No se equivoquen, la tercera fuerza política es el PRI, aunque no les guste a los que están allá afuera y eso lo dicen los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE).

Todo ello entre gritos de “duro, duro”, de los delegados, que en todo momento expresaron su respaldo a Moreno Cárdenas, quien incluso dijo que debido a quienes aprobaron la reforma educativa, el PRI perdió el respaldo a los maestros, en alusión al entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño.

Alito, quien ayer participó como candidato y presentó a nombre de él y Carolina Viggiano su propuesta para seguir al frente del PRI, dijo que serán una oposición firme en el Congreso, que nunca se arrodillarán frente al gobierno y van a presentar una propuesta alternativa de reforma judicial.

Insistió en que se requiere la unidad interna y van a regresar a estados y municipios para fortalecer al partido. Pidió que quienes gobiernan en los estados (solo dos) hagan lo mejores gobiernos y donde no se gobierna están presentes.

“Aquí estamos firmes y de pie, trabajando por el partido, y por ello necesitamos de la cohesión y de la unidad interna”. Dijo que defenderán la democracia y las instituciones frente al gobierno de Morena, que pretende destruirlas.

Durante esa 61 sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, se comprometió en caso de ser electo el próximo primero de agosto a incluir en su programa las propuestas de la otra fórmula que contiende, integrada por Lorena Piñón Rivera y Cuauhtémoc Betanzos Terroba.

Piñón desplegó su programa entre críticas también a los ex presidentes priístas que han llevado a tribunales las impugnaciones a la relección de Alito. Los llamó “dinosaurios”.

La reunión de hoy del Consejo Político Nacional fue en seguimiento a lo acordado en la convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en el período 2024-2028. (Andrea Becerril/La Jornada).