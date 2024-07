Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una carta que le envió al candidato presidencial republicano, Donald Trump, en el que plantea que un cierre de la frontera impactaría a una región que se considera por sí sola (entre Texas, California, Nuevo México y Arizona, así como los seis estados fronterizos mexicanos), como la cuarta economía mundial, pues impactaría cruces de un millón de personas y 300 mil vehículos.

En la misiva también le aclara que sigue siendo presidente mexicano, ante la sugerencia de Trump de que ya se había retirado. Con humor e ironía el mandatario escribió una post data en su carta: “Oiga, todavía soy Presidente de México, por eso que dijo que ya no estaba; termino hasta finales de septiembre. Le aclaro porque hace unos días comentó que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a la ‘Chingada’ antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo otro abrazo”.

“Entiendo que usted esté en campaña y que no es como algunos piensan, un obcecado. Por eso mismo considero importante señalarle que es tan intensa y extendida la integración económica entre nuestras naciones que tomar una medida de esa índole, cerrar la frontera, sería equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados por los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio.

“Esta perspectiva indeseable se manifestaría con particular gravedad en Estados Unidos, especialmente California, Arizona, Nuevo Mexico y Texas. Que junto con los seis estados fronterizo mexicanos representan la cuarta economía mundial”.

En la misiva dirigida a Trump, en la que reiteradamente lo menciona afectuosamente, López Obrador afirma que cerrar la frontera impediría el cruce en las aduanas y los puentes fronterizos a un millón de personas y 300 mil vehículos de los cuales 70 mil transportan mercancías de un país a otro que diariamente transitan por la frontera.

En sus precisiones a Trump, dijo que lo más eficaz y humano es comprender causas de la migración, ayudar a que haya trabajo y mejores condiciones de vida en los lugares de origen de las personas. Aseguró que en lugar de adoptar medidas unilaterales dañinas para países y poblaciones es preferible optar por el diálogo, la cooperación y el acuerdo.

Le plantea la inviabilidad de que los automóviles que se vendan en Estados Unidos solo se produzcan allá, no porque carezcan de capacidad tecnológica para producirla, sino porque para el consumidor estadunidense, comprar un vehículo importado desde México significa un ahorro de entre 10 y 15 mil dólares.

En la carta destaca la importancia de la comunidad mexicana en la economía estadunidense, porque los mexicanos generan 325 mil millones de dólares y envían a México 63 mil millones de dólares. Es decir, dejan en su país el 85 por ciento de los recursos que obtienen y trasladan a México el 15 por ciento.

“Amigo presidente Trump, sin el tratado comercial que tanto ha beneficiado a los tres países, fundamentalmente por la sustitución de importaciones desde su creación de empleos, correríamos el riesgo de quedarnos rezagados, pues China pretende legítimamente lanzar el 32 por ciento del PIB en 2040, ese es su plan. En contrate, si las naciones de América del Norte no nos unimos ni nos fortalecemos mutuamente apenas lograremos el 23 por ciento”.

La propuesta no solo ha consistido en abrir ordenadamente las frontera en América del Norte, sino buscar en lo sucesivo la integración económica de toda América, sumar recursos naturales, tecnología y mano de obra y aprovechar ventajas de cortas distancias para transportar y aprovechar gran demanda, dijo López Obrador. (Alonso Urrutia y Emir Olivares/La Jornada).