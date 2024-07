Por Agencias

Ciudad de México.- La transición se está haciendo con armonía, “no podría yo retirarme si el país si queda inestable, en crisis, con gobiernos no responsables”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al destacar una vez más que su próxima sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, “es una garantía para el pueblo de México”.

Ante pregunta sobre su balance de la gira que realizó con la virtual presidenta electa por Hidalgo, estado de México, Puebla y Tlaxcala, el mandatario federal dijo que como parte de la llamada “transición en terreno”, ha visitado junto a Sheinbaum 15 entidades del país, y el próximo fin de semana estarán en cinco más.

“Para mí es muy satisfactorio que si nos faltan dos meses, no se van a parar las obras porque la transición se está haciendo en armonía. Creo que nunca había sucedido esto que el presidente constitucional y la presidenta electa estemos encabezando la transición y estamos aprendiendo, yo sigo aprendiendo y estoy cada vez más convencido de que el pueblo es mucha pieza, que el pueblo es sabio, que supieron elegir, que la presidenta electa es una garantía para el pueblo de México, que me puedo ir muy tranquilo, sabe muchísimo”.

El jefe del Ejecutivo planteó que Sheinbaum tiene más conocimiento que él mismo en muchas áreas, como en lo referente al manejo del agua, la energía, las obras y la cuestión educativa; además de mucha sensibilidad en el apoyo a las mujeres.

“Y además, tiene conocimiento y experiencia, tiene muy buen nivel académico, pero lo otro, que les falta a algunos, el humanismo, porque se tiene que tener en este noble oficio razón y corazón, y ella tiene eso”.

El tabasqueño dijo sentirse satisfecho y a gusto con los recorridos que emprendió desde hace cinco semanas con la próxima presidenta del país. En ese sentido dijo que la sexta visita conjunta la realizarán el siguiente fin de semana a Zacatecas, San Luis Potos, Guanajuato, Querétaro y Michoacán. “Ya llevamos 15 estados hasta ayer”.

Para el mandatario estas giras “son muy buenas”, a la par que agradeció a la gente por el cariño.

“Quieren mucho a la presidenta. Y a mí me están despidiendo también, y amor con amor se paga, no puedo decir más, está la gente mucho muy contenta en todos lados donde vamos. Y sí, es un buen fin de gobierno, por todas estas razones, me voy a ir muy contento con la idea de la misión cumplida, con la convicción de que cumplimos y que ya viene el relevo y muy bueno, y va a ser mejor el porvenir de México, estoy muy optimista.

«Por eso voy a estar tranquilo, no podría yo retirarme, como tomé la decisión desde hace tiempo de jubilarme, si el país se queda inestable, en crisis, con gobiernos no responsables, no capacitados, no es cualquier cosa gobernar este país, hay grandes, graves problemas nacionales; claro también tiene muchas ventajas, la principal es su pueblo, la riqueza de México. La principal riqueza de México es la honestidad y la vocación por el trabajo de mexicano. Somos potencia. Por eso se nos facilitan las cosas, por eso podemos salir adelante, es un ejemplo mundial México, nuestro país”. (Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).