En un movimiento significativo para la política estadounidense, Reed Hastings, cofundador de Netflix y presidente ejecutivo del consejo de la plataforma de streaming, ha donado siete millones de dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris, actual vicepresidenta de Estados Unidos. La noticia fue reportada por el medio The Information, que destacó la importancia de esta contribución en la carrera electoral.

Hastings, conocido por su apoyo al Partido Demócrata, expresó su optimismo renovado tras un “debate deprimente”, declarando que ahora están “de vuelta en el juego”. Este respaldo financiero llega en un momento crucial, ya que Harris busca consolidar su posición como la candidata demócrata más fuerte en las próximas elecciones.

A principios de mes, Hastings había manifestado su deseo de que el presidente Joe Biden no buscase la reelección, sugiriendo que un nuevo líder demócrata sería más apto para enfrentar al expresidente Donald Trump. «Biden debe hacerse a un lado para permitir que un líder demócrata vigoroso derrote a Trump y nos mantenga seguros y prósperos», afirmó Hastings al The New York Times.

El pasado domingo, Biden anunció su decisión de no postularse para un segundo mandato y expresó su respaldo a Kamala Harris, después de enfrentar críticas por su desempeño en el primer debate contra Trump el 27 de junio. Este desarrollo ha proporcionado un impulso significativo a la campaña de Harris, que ahora cuenta con el apoyo financiero y político de figuras influyentes como Hastings.

Con esta donación, la campaña de Harris podría experimentar un cambio importante en la dinámica electoral, reforzando su capacidad para competir en la recta final hacia las elecciones de noviembre. Hastings ha mostrado su confianza en Harris como la figura capaz de liderar al país en este momento crucial, un respaldo que podría ser decisivo en los próximos meses.