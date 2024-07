La vida da muchas vueltas y eso es algo que nos sigue enseñando Danny Drinkwater, centrocampista inglés que colgó las botas hace menos de un año y que pasa sus días construyendo casas. El que llegó a ser un fichaje estrella del Chelsea por más de 40 millones de euros, ha cambiado su estilo de vida radicalmente en cuestión de meses y de ser futbolista profesional ha pasado a trabajar en la obra.

En octubre de 2023 Drinkwater anunció que se retiraba a los 33 años de edad. En su trayectoria, la flamante Premier League del 2016 con el mítico Leicester City, tres internacionalidades y un traspaso que arruinó su carrera. Cuando dejó los ‘foxes’ por el Chelsea, su nivel se desplomó y atravesó unos años muy complicados. El propio Danny reconoció haber tenido problemas de salud mental durante su etapa en Londres: «Mi abuela murió, mi abuelo murió, a mi padre le diagnosticaron leucemia, estaba luchando por la custodia de mi hijo, mi perro también falleció. Estaba perdido».

Tras una serie de polémicas relacionadas con la vida extradeportiva, salió del conjunto blue. Sin embargo, le fue difícil encontrar club después de aquello y tomó la decisión de dejar atrás el fútbol profesional para comenzar una nueva vida. «Creo que he estado en el limbo durante demasiado tiempo. Quería jugar, pero no tuve la oportunidad de hacerlo a un nivel en el que me sintiera valorado», aseguraba el centrocampista.

Ahora, tras varios meses en la sombra, ha reaparecido en Instagram con una imagen que ha dado mucho que hablar. Se trata del propio futbolista en una obra de una casa en la que ha estado trabajando.

Drinkwater aclara la situación

Que un campeón de la Premier League haya terminado en la construcción es cuanto menos curioso y los comentarios en redes no se han hecho esperar. El propio futbolista ha tenido que salir a explicar la situación con otra historia de Instagram: «Me han llegado muchos mensajes. Me gusta esto. Es una decisión», ha publicado el ex del Leicester.

Con esa respuesta la gente se ha volcado con él. «Solo quiere tener una vida normal», «¿Qué hay de malo en ello?» o «sabiendo todo por lo que ha tenido que pasar, debe ser de lo mejor de su vida» son algunos de los comentarios que se han podido ver en la redes sociales.

«Desperdicié los mejores años de mi vida», dijo el futbolista cuando se retiró. Pues parece que ahora sí está haciendo lo que realmente le apetece y cumpliendo lo que, como él mismo ha dicho, es «un sueño de su vida». Una decisión valiente para un jugador que lo ha pasado realmente mal.