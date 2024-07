Por Redacción

Ciudad de México.- Tamaulipas está creciendo, tiene mucho potencial, es un estado importantísimo y está bajando la incidencia delictiva considerablemente, lo podemos ver en los resultados, señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que el próximo mes de septiembre inaugurará en Nuevo Laredo las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente López Obrador hizo también un reconocimiento al trabajo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. “Es una garantía que tengan un gobernador como el doctor Américo, que es un hombre íntegro, trabajador, honesto. Tenía tiempo que no había en Tamaulipas un gobernador así. Vamos de gane con él”, expresó.

Asimismo, destacó que en Tamaulipas la incidencia delictiva está a la baja, como lo demuestran los resultados. “Hay menos homicidios, menos secuestros, menos robos. No quiere decir que ya desapareció la delincuencia, no, no; estamos ahí constantemente enfrentando el problema de la inseguridad, de la violencia, se está atendiendo”, dijo.

El presidente de México hizo referencia al potencial de Tamaulipas por su vecindad y la relación económica con el estado de Texas y recordó que en la ciudad de Nuevo Laredo se construyen las nuevas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas, que se van a inaugurar en el mes de septiembre y que ya visitó acompañado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Además, mencionó los nuevos puentes fronterizos que ya han sido autorizados por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dos en Tamaulipas y uno en Coahuila, lo que contribuirá también a potenciar el desarrollo económico en esta región colindante con el vecino país.