Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Adriana Lozano Rodríguez, reconoció que aunque son mínimos, sí se han detectado y dado de baja a colaboradores en diferentes oficinas fiscales que presuntamente cometieron actos de corrupción en el desempeño de sus funciones.

“Son pocas las bajas, son varias y por distintos temas, ya sea porque a lo mejor cumplieron su ciclo o porque se dieron cuenta que les pagaban poco y estaban acostumbrados a otro tipo de ingresos, o por presunto acto de corrupción que la verdad son los menos, unos dos o tres casos”.

Aunque no especificó en qué municipios ni en qué irregularidades cometieron, reveló que las bajas del personal se dieron en varias ciudades aclarando que no en todos los casos se puede atribuir la comisión de actos que riñen con la legalidad y la transparencia, sino que también ha sido por otros motivos.

“Ha habido bajas en algunas oficinas fiscales porque hemos detectado que presumiblemente había actos de corrupción, y las personas que no son fieles al proyecto de transparencia, de no robar, no mentir y no traicionar, a nosotros ni a los tamaulipecos, no tiene cabida en este gobierno”.

Desde hace un par de semanas, Lozano Rodríguez inició un recorrido por todas las oficinas fiscales del Estado para evaluar las condiciones físicas de las instalaciones, pero también para evaluar el desempeño de los servidores públicos y el servicio que reciben los contribuyentes.

“El gobernador Américo Villarreal me dio la instrucción de revisar y visitar para ver cómo están trabajando en las instalaciones, al personal pero también a los contribuyentes, para saber cómo se sienten este nuevo gobierno humanista”, dijo, y añadió que la supervisión tiene que ser presencial.