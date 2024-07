Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno de Estados Unidos “tenía pláticas” con Joaquín Guzmán López, hijo del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, pero no con Ismael El Mayo Zambada.

Ambos miembros de esa organización criminal, El Mayo líder histórico, están bajo custodia de las autoridades estadunidenses luego que aterrizaran en un área aledaña a El Paso, Texas, en una avioneta.

Sostuvo que se han enviado más elementos de las fuerzas armadas para evitar posibles enfrentamientos en aquella región tras la captura del capo.

Interrogado en la mañanera de este martes sobre estas capturas, el mandatario federal planteó que hay muchas preguntas por resolver y que hasta ahora ha sido limitada la información que Washington ha entregado a México.

“Estamos esperando informes del gobierno de Estados Unidos, para que no haya especulación, conjeturas, sino que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió:

“¿Cómo fue que llegaron estos dos personajes a Estados Unidos?. Ya nos informaron que Guzmán López tenía pláticas con el gobierno de Estados Unidos, que quería entregarse, eso es lo que el gobierno de Estados Unidos está sosteniendo, y que no sabían que se iba a entregar también, o que iba en el avión el señor Zambada. Eso es lo que dice el gobierno de Estados Unidos”.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo apuntó que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Relaciones Exteriores están en comunicación con los representantes de la Casa Blanca a fin de tener más información al respecto.

“Conocer más sobre esto, ¿en dónde fue que abordaron el avión? ¿Qué tipo de avión? ¿Por qué si el acuerdo era con uno, llegan dos? El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron, ¿en dónde? ¿quiénes? Se necesita conocer todo eso. Si participaron en territorio mexicano agentes del gobierno de Estados Unidos de las agencias”.

El tabasqueño remarcó que tiene absoluta certeza que en esta acción no participaron integrantes de las fuerzas armadas de México,

“Necesitamos tener más información y hablar con la verdad. Estamos seguros que cuando ellos tengan todos los elementos nos van a informar y los vamos a dar a conocer a ustedes”, planteó el presidente.

A pregunta sobre si los destrozos que desconocidos causaron ayer en la capilla familiar de Dámaso López Núñez, El Licenciado -preso en Estados Unidos y quien era integrante del cártel de Sinaloa- podrían ser una señal de posibles enfrentamientos en la región debido a la captura de El Mayo, el presidente señaló que hasta ahora sólo se tiene ese reporte y que no hay situaciones extraordinarias.

“Ya se está enviando a más elementos (de las fuerzas de seguridad federal) a esa región del país. Sin embargo, no hay hasta ahora, y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada. Esto para tranquilidad de Sinaloa, de Durango de toda esa región. No tenemos registro sobre eso (violencia) para que no haya inquietud”.

Afirmó que en caso que haya señales de posibles enfrentamientos, su gobierno estará dando aviso a la población.

“No creo que pase, además no lo deseo, exhorto a que todos actúen de manera responsable, lo más sagrado es la vida y tenemos que cuidarla, protegerla. Y sí se dio este caso al que haces mención, de la profanación de unas tumbas, pero no hay más que eso. Se está haciendo la investigación correspondiente”.

El mandatario aseveró que considera que no se presentarán actos de violencia, pues confía en la responsabilidad de los pobladores de aquella región.

“No hay nada extraño, excepcional en toda la región. Y espero que no tengamos ningún problema, porque confío mucho en la responsabilidad de todos, la responsabilidad de la gente”. (Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).