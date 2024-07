Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Alejandro Moreno Cárdenas no se reeligió como dirigente nacional del PRI, lo que se aprobó en la asamblea nacional fue que la presidencia del partido va a durar cuatro años y podrá reelegirse por tres periodos más, aclaró el presidente de la Fundación Colosio Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas.

Explicó que, según parece, todo mundo está confundido con ese tema y reiteró que lo que se aprobó fue la reelección de la dirigencia, hasta por tres períodos pero no la reelección del aún dirigente nacional priista.

“Aprobamos que la dirigencia se relija por 3 periodos, pero no por él (Alito), incluso si en un momento dado él se presentara y ganara tendría que ganar la dirigencia en los siguientes cuatro años; entonces hay que tener mucho cuidado con eso.

“Yo lo que creo es que si Alejandro Moreno se registra para un nuevo periodo, los militantes votaremos; no podemos decir que estaremos a favor o en contra. Para empezar no hay convocatoria; segundo, no sabemos si se va a registrar y si se registra ya tendremos la libertad de votar o no por él o por la fórmula que presente”.

Ramos Salinas informó que durante la 24 asamblea nacional del PRI se aprobaron reformas a los estatutos del partido, que permiten la reelección de la dirigencia nacional, no precisamente de Alito, aclaró.

“Lo que aprobamos ayer (domingo) no solo fue solamente la reelección y no es la reelección de Alito sino de la dirigencia nacional y estatales, además aprobamos que el 60 por ciento de las candidaturas, a partir de ya, sean para mujeres, crear la secretaría de innovación tecnológica digital, la secretaría de diversidad sexual, la secretaría de pueblos indígenas y aprobamos la creación del centro de estudios para discusión, análisis y prospectiva de México y en la cuestión de la reelección quedo que la dirigencia nacional va a durar 4 años y podrá reelegirse por tres periodos y las dirigencias estatales y municipales durarán 3 años y podrán reelegirse por dos periodos”.

Asimismo, Ramiro Ramos refirió que hasta el momento no se ha emitido convocatoria para renovar las dirigencias, tanto la nacional como la estatal.

“Pero una vez que se presenten los avisos se podrá registrar quien quiera a la dirigencia nacional y estatales. “Alito” deberá dar continuidad precisamente a los trabajos del partido” reiteró Ramos Salinas.