Por Agencias

Ciudad de México.- Con las modificaciones aprobadas a los estatutos del PRI, incluida la de la posibilidad de relección de dirigentes, el presidente nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas, se lanzó contra sus detractores dentro del tricolor, y sostuvo que hay priístas vinculados con el asesinato del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, y con el caso Pemexgate.

Al término de la Asamblea Nacional de este instituto político, desarrollada este domingo a puerta cerrada en el Pepsi Center de la Ciudad de México, Moreno Cárdenas tomó la palabra como último orador y arremetió contra los que “estuvieron al frente” del partido en dichos momentos.

«Allá afuera, estos que se dicen que participaban en el PRI, una bola de cínicos, de lacayos, de esquiroles al servicio del gobierno y de sus intereses, que quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Pero quiero compartirles a todos: ellos fueron el peor lastre para nuestro partido, ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemexgate, hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial, y eso le costó al PRI. No vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas y los vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad”, expresó ante el grito de “duro, duro” de los asistentes.

Frente a más de 3 mil delegados que desde temprano aprobaron los cambios estatutarios y la nueva declaración de principios del partido, Alito Moreno aseguró que con ello, “hoy emerge una nueva etapa en la vida política de nuestra organización. Inicia un nuevo camino para construirnos como fuerza política”.

“Hay que ser claros, porque allá afuera hay quienes jamás han dado un golpe por el PRI y han sido los más beneficiados del partido. Los que jamás estuvieron en la campaña política y ni siquiera se atrevieron a repartir un volante por nuestro instituto político. A ellos, a todos les decimos: no se equivoquen, aquí está el PRI trabajando, aquí estamos unidos, vamos por la defensa de la democracia, de las instituciones”, agregó el campechano.

En su mensaje, que duró más de 28 minutos, aseveró que el PRI tuvo su origen en la Revolución Mexicana, y adjudicó a este partido los programas sociales, así como “la política social replicada por los gobierno actuales”, la creación de instituciones como el IMSS y el ISSSTE, el Infonavit y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

También, dijo que “los gobiernos del PRI construimos carreteras, hospitales, la red eléctrica, hidráulica, los espacios públicos. Las y los mexicanos saben leer, saben escribir, y hacer cuentas gracias a los gobiernos del PRI, porque construimos las instituciones educativas en este país. Y que se escuche fuerte y claro, las escuelas públicas, las primarias, las secundarias, las preparatorias, el Politécnico, la UNAM y la UAM, todas las construyó el PRI. Ese es el legado del Partido Revolucionario Institucional”.

Además, afirmó que “todo el sistema público de seguridad social, las estancias infantiles, las guarderías, la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica, las hizo el PRI”.

En el país, dijo Moreno Cárdenas, “lo mejor que a México le puede pasar es que el PRI regrese y vuelva a gobernar, y para eso vamos a trabajar”.

A la vez, reiteró que esta fuerza política no apoyará una reforma al Poder Judicial que “pretenda menoscabar su independencia”.

Tras indicar que “jamás nos vamos a hincar ante el Poder”, añadió que “el gobierno que está por terminar quiere un PRI sumiso, quiere un PRI de rodillas, quiere un PRI que no defienda a las y los ciudadanos, por eso quieren tener un partido a modo. Pero desde aquí le decimos al gobierno, no van a tener un partido a modo, van a tener un PRI firme, de pie, que defienda a las y los mexicanos”.

En tanto, confió en que el próximo gobierno federal convoque a la reconciliación nacional.

Y en medio de llamados a “luchar por el partido”, Alito Moreno concluyó: “Del PRI, nadie se va a bajar” y advirtió que “se acabaron las vacas sagradas, los hampones en el PRI. Vamos a exhibir lo que han hecho porque ¿saben qué?, no han hecho nada jamás por nuestro partido. Hoy quiero decirles, no más traiciones y no más deslealtades. Los mentirosos y los sinvergüenzas, jamás vamos a permitir que vuelvan a dañar al PRI. Con firmeza y contundencia expresamos que por ningún motivo, y bajo ninguna circunstancia, permitiremos que las decisiones que atañen al PRI se dicten desde fuera del partido. Ningún presidente de la República, ni antes ni ahora, va a decidir en nuestro partido”. (Néstor Jiménez y Ángeles Cruz/La Jornada).