Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es de suponer que la detención de Ismael “el mayo” Zambada traerá consecuencias de las que el panismo podría no salir bien librado. Es probable que el hecho aporte información que agrave la situación de Genaro García Luna relacionada con el juicio en su contra en los EU lo que también significaría la presunta complicidad de Felipe Calderón Hinojosa, al menos por omisión

Ya sabemos que hasta ahora el ex presidente se escuda en la inocente coartada de que “jamás” supo lo que hacía su secretario de Seguridad, el funcionario más importante del régimen, es decir, el consentido, quien contó con exagerados recursos para el desempeño de su tarea que, de acuerdo a lo investigado por autoridades del país vecino, no fueron precisamente a favor de la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En este sentido la creación de un sofisticado centro de espionaje cumplió a cabalidad el objetivo de reprimir, perseguir y ser instrumento de terror aplicado especialmente a los adversarios, pero no para combatir a ciertos grupos que actúan al margen de la ley. Según los trascendidos uno de los favoritos fue precisamente el de Sinaloa.

No olvidemos que Felipe Calderón usurpó la presidencia de la república mediante escandaloso fraude operado desde Los Pinos por Vicente Fox y la colaboración de políticos, medios de comunicación y “analistas”, estos últimos que en la era de AMLO se colocaron el disfraz de “defensores” de la democracia y los derechos humanos cuando es bien conocida su filiación clasista, racista y contraria a toda causa popular.

Como se quiera ver, el asunto afecta la difícil situación de la derecha impedida para rechazar que desde sus filas emergió un régimen bajo sospecha de tener ligas con la delincuencia de todo tipo. Desde luego han de aportarse pruebas a favor y en contra hasta lograr el dictamen final, pero de que crecen las dudas acerca de la responsabilidad oficial en los tiempos de Calderón, eso que ni qué.

Por otra parte, la detención de Zambada sorprendió no solo al ciudadano común sino al gobierno que se topó con un laberinto para explicar detalles del suceso que como sabemos, se originó en Hermosillo y concluyó en un pequeño aeropuerto gringo. Durante “la mañanera” del viernes la secretaria Rosa Icela Rodríguez no supo responder a los periodistas que lógicamente solicitaban mayor información. La dama que pronto será titular de Gobernación, mostró una vez más incapacidad y falta de pericia para enfrentar cualquier delicada situación. Y es que dispersa en su exposición solo confundió más, aceptando desconocer lo que realmente sucedió. Por supuesto hizo quedar mal a López Obrador quien a pesar de todo la sigue “apapachando” al grado de imponerla a doña Claudia. Y ni modo que sea invento. Disculpen, pero este caso para el columnista es una tacha para el señor Presidente.

Total, que “el mayo” Zambada, Genaro García Luna y Felipe Calderón protagonizan esta nueva telenovela que forma parte de la descomposición del sistema neoliberal que alguna vez “gobernó” México.

SUCEDE QUE

Falleció Luis Roberto Botello Suárez, destacado periodista, escritor, pero, sobre todo gran amigo. Perteneció a la generación de don Manuel Montiel y René Martínez, forjadores de excelentes comunicadores que dignifican el oficio. Descanse en paz. A su esposa María Esther, hijos(as), nietos(as), nuestro más sentido pésame y enorme abrazo fraterno…Mientras tanto, Vicente Fox y Marko Cortés muy indignados porque el gobierno de Venezuela los expulsó de su territorio cuando pretendieron influir en el proceso electoral realizado este domingo en aquel país. La raza dirá: “¿Pos qué jijos hacían allá cuando acá al PAN se lo está llevando la tiznada?”.

Y hasta la próxima.