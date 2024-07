Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Fundación Colosio del PRI de Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, descartó que una eventual reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional signifique la sepultura de dicha organización partidista.

Contrario a la opinión de personajes priistas como Francisco Labastida Ochoa y Dulce María Sauri Riancho quienes aseguran que si Alito se reelige significaría la muerte del partido, el dirigente priista consideró que su permanencia ayudaría a recuperar la competitividad que tenía el tricolor.

En retrospectiva, citó que muchos ex presidentes nacionales del PRI se fueron sin terminar el período de su dirigencia y contrario a todos ellos, subrayó, Alejandro Moreno ha solicitado quedarse para tener tiempo de organizar al partido y volverlo competitivo.

“Yo no creo eso, yo como sabes estuve en la dirigencia estatal, cuando empecé estaba Pedro Joaquín Coldwell y siendo el presidente se fue y no terminó; luego llegó Cristina Díaz, no terminó y también se fue por un puesto, luego estuvo César Camacho y también se fue y no terminó; todos los ex dirigentes se han ido por un puesto, y el miso Ochoa. Ahorita Alejandro pudo haberse ido del partido a ser senador, pero él está solicitando quedarse en la dirigencia para poder organizar y que el PRI sea competitivo”.

En una postura muy personal, Ramos Salinas dijo que sí tiene confianza en que el PRI pueda resurgir como una de las principales fuerzas políticas del país, siempre y cuando se haga una renovación local, estatal y nacional, donde sus líderes compartan ideas y así sentar las bases para que puedan regresar aquellos gobiernos priistas que generaban empleo, crecimiento económico, apoyaban la educación y se preocupaban por la salud de los mexicanos.

“Es lo que creo y estoy seguro que con una renovación local, estatal y nacional no necesariamente que esté o no Alejandro, sino en que se renueven ideas y puede el PRI ser competitivo”.