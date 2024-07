Por Agencias/Redacción

Ciudad de México.- “Ninguna de las calumnias y acusaciones en nuestra contra ha sido acompañada de pruebas que las sustenten”, señalaron Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje a la opinión pública.

Al desmentir puntualmente diversas versiones mediáticas sobre supuestos actos de corrupción cometidos por ellos, denunciaron que tales aseveraciones “han estado basadas en supuestos, dichos de terceros, espionaje a terceros, conjeturas, redacción tendenciosa y editorialización de la ‘información’ con la que han tratado de involucrarnos en fantasiosas historias que pretenden dañar nuestra imagen pública y honorabilidad”.

El acoso y la persecución sufrida por su padre durante toda su carrera política, dijeron, “se extendió a nosotros, haciendo que desde niños nuestra vida tuviera dificultades que otras personas no suelen padecer”.

En su misiva, los hermanos López Beltrán desmenuzaron seis señalamientos en su contra formulados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el portal Latinus, el rotativo estadunidense The New York Times y el diario mexicano El Universal, señalamientos que han sido retomados por sectores y figuras de la oposición política y por medios adversos al gobierno actual y que “vienen de gente de dudosa respetabilidad y probados vínculos con la corrupción política”.

Las versiones refutadas por los hijos del mandatario se refieren a un pretendido tráfico de influencias y a supuestos hechos de corrupción en un contrato para la construcción del malecón de Villahermosa (divulgado por MCCI y Latinus) y que éste habría quedado incompleto; a una supuesta gestión de contratos a favor de la empresa Romedic con Petróleos Méxicanos, el extinto Insabi y los gobiernos de Tabasco y Quintana Roo; a la insinuación de que estuvieron involucrados de alguna forma en la compraventa de un terreno ubicado en la refinería de Dos Bocas a un precio menor al de su valor comercial (autoría de MCCI) y al señalamiento -construido con “intervenciones telefónicas ilegales hechas a terceras personas”- de que hubo una red de corrupción en torno a unas concesiones mineras en Oaxaca para la explotación de balastro destinado a la construcción de las vías del Tren Maya y del Tren Interoceánico; todas éstas, versiones originalmente difundidas por MCCI.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO ÍNTEGRO:

A la opinión pública:

Desde que nacimos nuestro padre ha estado dedicado de lleno a la política. Su carrera lo llevó a ser dirigente de las causas más justas. Primero en Tabasco, más adelante en la Ciudad de México y, finalmente, a nivel nacional.

El largo camino que recorrió como miembro de la oposición hasta llegar a la Presidencia de la República, desde la cual ha encabezado la necesaria Cuarta Transformación de la vida pública de México, lo llevó a ser la persona más atacada, difamada y espiada en la historia de este país.

Siendo sus hijos, dicho acoso y persecución política se extendió a nosotros, haciendo que desde niños nuestra vida tuviera dificultades que otras personas no suelen padecer.

Desde corta edad lo asumimos y decidimos apoyar a nuestro padre mediante tres acciones fundamentales:

Haciendo de nuestra vida una línea recta para no dar argumentos a quienes detentaban el poder para atacar su causa y movimiento. Apoyándolo en lo privado y público en su proyecto. Esto no sólo por ser nuestro padre, sino por estar convencidos y ser militantes de las causas justas y de la lucha por un país mejor. Entendiendo que resistir también es una forma de lucha y de apoyo.

En congruencia con este tercer punto, durante estos años decidimos resistir la embestida guardando silencio y dejando que nuestro padre respondiera las calumnias y mentiras que nuestros adversarios han esgrimido continuamente en nuestra contra con el fin de usarnos para debilitar su credibilidad y fuerza moral.

Sin embargo, todo tiene un límite. Creemos que la bajeza ha reinado en los últimos tiempos y se ha convertido en estrategia política. Esto no puede tolerarse.

Ninguno de nosotros se dedica a la política o trabaja en el gobierno. No obstante, la oposición decidió romper todos los códigos éticos. Emprendieron una campaña de espionaje, mentira, difamación y ataque en contra de nuestra familia. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a tener un trabajo y una vida tranquila alejada de la confrontación política.

Es importante dejar en claro que somos la primera familia de un Presidente del México moderno que no recibe apoyo económico del presupuesto de la Presidencia de la República, que no recurre a la extinta “partida secreta” y al disuelto Estado Mayor Presidencial. Conscientemente decidimos ser la primera familia presidencial que trabaja para lograr su sustento, tal como lo hace la gran mayoría del pueblo de México. Nos sumamos al principio de que el gobierno debe ser austero y sin dispendios.

Con relación a los ataques y difamaciones de los cuales hemos sido víctimas en los últimos meses por parte de la mal llamada asociación “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), Latinus, la campaña del PRIAN, cuya candidata presidencial Xóchitl Gálvez, inclusive nos mencionó en los debates, y otros medios de comunicación, nos gustaría ejercer nuestro derecho de réplica, no sin antes dejar muy claro que entendemos que dichos ataques vienen de gente de dudosa respetabilidad y probados vínculos con la corrupción política. Podríamos desestimarlos por su origen y tomarlos como un timbre de orgullo ya que provienen de quienes se han enriquecido con base al mal ejercicio del presupuesto público, el influyentísimo y los “chayotes” tanto en efectivo como en especie, como las pruebas y su enorme patrimonio demuestran. Aun así, llegado este momento decidimos responder a las calumnias, porque creemos en la importancia de hablar con la verdad y de ser honrados.

En ejercicio de nuestro derecho de réplica, empezamos aclarando que ninguna de las calumnias y acusaciones en nuestra contra ha sido acompañada de pruebas que las sustenten. Todas las aseveraciones han estado basadas en supuestos, dichos de terceros, espionaje a terceros, conjeturas, redacción tendenciosa y editorialización de la “información” con lo que han tratado de involucrarnos en fantasiosas historias que pretenden dañar nuestra imagen pública y honorabilidad.

A continuación, damos respuesta puntual a cada una de ellas:

1.- Con respecto a lo planteado por MCCI y Latinus en relación con la obra del Malecón de Villahermosa:

Acusación:

La acusación principal se basa en que la obra fue encargada a Alejandro Castro, a quien supuestamente otorgaron contratos por ser una persona cercana a nosotros. También afirma que se entregó una obra incompleta, que tiene observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 200 millones de pesos y que un exfuncionario de Segalmex llamado Hugo Buentello Carbonell fungió como operador de la supuesta red de corrupción en la obra. Se atreven incluso a mencionar una red de lavado de dinero relacionado a dicha obra, la cual supuestamente terminaría en un fondo en Luxemburgo operado por un personaje de nombre Luis Doporto Alejandre.

Respuesta:

Nunca hemos recomendado a ninguna persona o empresa para la obtención de contratos de obra pública en dicho proyecto ni en ninguno otro.

Además, debe aclararse que ni Alejandro Castro ni ninguna empresa de su propiedad tienen contratos con el gobierno o ejecutaron ningún contrato de obra pública en dicho proyecto.

Sobre las supuestas anomalías por 200 millones de pesos podemos desmentirlo, ya que solo se trataban de “observaciones”, las cuales ya fueron formalmente solventadas y en la actualidad la obra no tiene ninguna observación pendiente.

Cabe mencionar que la obra se encuentra terminada al 100 por ciento desde su inauguración, el día 2 de febrero de 2024, y que las imágenes que de forma inmoral y tendenciosa utilizaron en sus reportajes se trataban de fotografías tomadas previamente el 23 de abril del 2023, es decir, 10 meses antes de la inauguración de la obra.

En relación a la participación de un exfuncionario de Segalmex llamado Hugo Buentello Carbonell, primero que nada aclaramos que hasta la publicación de dicha calumnia no habíamos oído hablar, visto o sabido de la existencia de dicho personaje. No conocemos a Hugo Buentello Carbonell, jamás hemos tenido comunicación o relación alguna con él. Además de todo, no existe ningún tipo de relación entre dicha persona y la obra del Malecón de Villahermosa.

Por último, en respuesta a la supuesta red de lavado de dinero en paraísos fiscales coordinada por Luis Doporto Alejandre podemos afirmar que no conocemos, nunca hemos visto y no tenemos ningún tipo de relación con dicho personaje. Seguimos sin entender cómo se pretende relacionarnos con él y una red de lavado de dinero en Luxemburgo. Sabemos que dicha persona, en uso de su derecho de réplica, negó toda relación con las empresas mencionadas en la «investigación” y afirmó, como nosotros también lo hacemos, «no conocer a ninguna de las personas mencionadas”.

En resumen, podemos decir que se trata de una serie de acusaciones sin ningún fundamento, prueba o cercanía con la realidad. Se trata de verdadera calumnia en contra nuestra y de las personas mencionadas en cada una de sus supuestas !investigaciones”.

Nuestro padre encargó la supervisión de dicha obra a Alejandro Castro por tratarse de una persona talentosa, comprometida con la Cuarta Transformación y por ser, como puede constatarse con el proyecto en cuestión, una persona experta en arquitectura, diseño y urbanismo.

Lamentamos profundamente que en su intención por ayudar terminara en medio de un ataque de calumnias con claras intenciones de lastimarnos a nosotros y a nuestro padre.

Invitamos a todos a visitar el Malecón de Villahermosa y conocer ellos mismos la obra, que sin duda es una de las mejores en la historia del estado, hecho reconocido internacionalmente mediante el otorgamiento en días pasados del premio DNA Paris Design Awards 2024.

2.- En relación a la empresa Romedic y su propietario, Jorge Amílcar Olán Aparicio.

Acusación:

Se nos acusa de haber tejido una red de corrupción política con la finalidad de beneficiar con contratos y presupuesto público del INSABI, de gobiernos estatales y de Pemex a la empresa Romedic SA de CV y a su propietario.

Respuesta:

En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno.

Conocimos a Jorge Amílcar Olán Aparicio hace algunos años en Villahermosa, Tabasco. Él se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción y no tenía ninguna relación comercial con ningún nivel de gobierno. La relación se dio por amigos en común y por su esposa, quien fue compañera de Andrés Manuel en la escuela primaria.

Es importante destacar que ninguno de nosotros vive en Tabasco desde el año 1996. A muy corta edad nos mudamos a la Ciudad de México y es aquí donde hemos hecho nuestras vidas hasta la fecha.

No tuvimos en ningún momento conocimiento acerca del otorgamiento de contratos por parte de los gobiernos estatales de Tabasco y Quintana Roo, como se afirma en la nota. No estamos involucrados en la administración pública a ningún nivel de gobierno y mucho menos tenemos influencia o injerencia alguna en las decisiones que dichos gobiernos deciden tomar con relación a licitaciones, adquisiciones, contratos, compras, proveedores, etcétera.

También podemos afirmar que dicha empresa no tuvo contratos con el INSABI. La supuesta relación la basan en que, por ley, el INSABI transfería los recursos para la compra de medicamentos a los estados, a través de convenios de coordinación. Sin embargo, los responsables de asignarlos a las empresas distribuidoras eran los propios estados y no el INSABI.

Rechazamos categóricamente la manera en la cual se ha tratado de insinuar que recibimos dinero o que operamos una red de corrupción política con miras a favorecer a dicha empresa. Nunca hemos recibido dinero de dicha empresa, y no tenemos relación alguna con ella.

3.-Sobre la nota “Amigo de Andy hace negocio millonario en Dos Bocas” publicada por MCCI.

Acusación:

La acusación está basada en insinuar nuestra relación en la compra-venta de un terreno ubicado en las cercanías de la refinería de Dos Bocas a un precio menor del valor comercial y su posterior arrendamiento.

Respuesta:

Dicha nota y acusación parte en todo momento de insinuaciones, supuestos y difamaciones sin seriedad ni sustento.

La compra-venta y transacción para la adquisición de dicho terreno no puede ser más ajena a nosotros. Como la misma nota lo describe, se trata de una transacción realizada por particulares que nada tienen que ver con nosotros o nuestra familia. Suponemos que, como suele suceder, el precio de la transacción fue tasado entre las partes a la hora de la compra-venta.

No somos propietarios de dicho terreno, no tuvimos que ver con la operación de ninguna manera y no tenemos testaferros o presta nombres como insinúa la nota.

Vale la pena aclarar que tampoco tuvimos nada que ver con su posterior arrendamiento a la empresa ICA, misma que publicó una réplica a la nota expresando que: “Rentar un predio, como muchos adyacentes a obras en proceso, con todos los contratos debidamente firmados, NO es un acto indebido y mucho menos un acto de corrupción. Desconocemos la razón de esta mención tendenciosa en el reportaje, que sólo deja entrever la intención de causar daño moral a la empresa.”

De la misma manera, reprobamos la mención tendenciosa que hacen de nosotros en el reportaje, pero entendemos que en términos políticos lo que dicha nota intenta es aplicar la máxima del hampa del periodismo según la cual “la calumnia cuando no mancha tizna”.

4.- En relación a los audios dados a conocer por MCCI y Latinus, donde se intenta relacionar a Gonzalo con el supuesto otorgamiento para su explotación de una mina de balastro en Oaxaca y la compra-venta de balastro para las obras del Tren Maya.

Acusación:

Empleando intervenciones telefónicas ilegales hechas a terceras personas, se nos acusa de haber tejido una red de corrupción por medio de la cual se habrían !ganado miles de millones por mediación de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán”, así como de la colocación por la misma red de !miles de metros cúbicos de balastro en el Tren Maya sin certificaciones de calidad”. Por último, se menciona un supuesto otorgamiento de concesiones mineras en Oaxaca para la explotación de balastro para su venta en el Tren Maya.

Respuesta:

Negamos categóricamente haber intervenido para beneficiar a algún grupo empresarial en las obras del gobierno, incluyendo la colocación de balastro en las vías del Tren Maya.

El balastro es una parte fundamental en la obra del Tren Maya y, como tal, es responsabilidad única y exclusiva de los consorcios que lo construyen: ellos deciden a quién comprarlo, cómo instrumentar dicha logística, los precios a los que lo compran y, sobre todo, ellos son los responsables de la calidad del balastro que adquieren y colocan en la obra.

Sobre el supuesto otorgamiento de concesiones mineras para la explotación del material en Oaxaca que se menciona en los !reportajes”: es más que público que durante este sexenio el Gobierno de México a cargo de nuestro padre, no sólo no se ha entregado ninguna concesión minera, sino que se ha reducido el número y el territorio entregado en administraciones anteriores para dichos fines.

Asimismo, hay que aclarar que ninguna de las personas mencionadas cuenta con una concesión minera para explotación de balastro.

Como es sabido, hace más de un año, debido a la preocupación de nuestro padre por avanzar lo más rápido posible en las obras que deberían de quedar concluidas antes del cierre del sexenio, le pidió a los encargados del proyecto del Tren Interoceánico recibir a Gonzalo en calidad de “Asesor Honorífico”, para que él pudiera estar supervisando los avances que se tienen e informarle de forma periódica para ahorrarle la necesidad de acudir a la zona de forma mucho más frecuente y poder dedicar dicho tiempo a otras labores que lo ameritan. Nunca recibió un salario por dicha aportación ni tampoco estaba dentro de las atribuciones o encargos intervenir en las decisiones o estrategia de las constructoras, simplemente se trataba de observar el avance en el tiempo y reportar de posibles atrasos o problemas en la obra para poder resolver los contratiempos eficazmente y terminar el proyecto en tiempo y forma.

En suma, afirmamos que dicha acusación se trata de una calumnia, la cual carece de fundamento y su única intención es desacreditar una de las obras más importantes del sexenio con el objetivo de influir en la opinión de los ciudadanos y el resultado de la pasada elección.

5.- En respuesta a la nota “EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México” publicada por el New York Times, donde se nos menciona de manera irresponsable y lamentable.

Acusación:

El “reportaje” dice que una supuesta “indagatoria” de agencias del gobierno norteamericano “descubrió información que apuntaba a posibles relaciones entre narcotraficantes y personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ya ocupaba el cargo.” En ese mismo sentido, el contenido del “reportaje” publicado por ese pasquín nos relaciona mencionando que “Los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos.”.

Respuesta:

Antes que nada queremos expresar nuestra desaprobación, consternación, extrañamiento y coraje ante esta cobarde e irresponsable calumnia. Mencionar y relacionar con el narcotráfico y la delincuencia organizada a cualquier persona en un artículo periodístico en un medio de comunicación no debería ser un asunto tomado a la ligera. Los daños causados a la reputación, honorabilidad y seguridad de las personas debería estar siempre presente en la decisión de publicar un “reportaje” de este tipo. Está claro que en este caso no fue así y que se actuó con dolo, irresponsabilidad y cobardía.

Empezamos afirmando de manera contundente que jamás hemos tenido ninguna relación con la delincuencia organizada, jamás hemos sostenido encuentros, reuniones o hemos tenido relación alguna con ningún líder o integrante de organizaciones delictivas.

El propio artículo menciona que: !Buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Los investigadores de EE. UU. obtuvieron la información mientras seguían las actividades de los cárteles del narcotráfico, y no está claro qué tanto de lo que los informantes les dijeron fue corroborado de manera independiente.”

Sin embargo, los pseudoperiodistas no sopesaron estos hechos antes de mencionarnos de manera irresponsable en su artículo.

La mención misma es ridícula, al afirmar que: !una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos.” Si hacemos un análisis detenido de la redacción de esta afirmación tanto en su versión en inglés como en español llama la atención que en ambas versiones todo está escrito en un genérico plural, que no aporta información concreta alguna.

Las preguntas obligadas a los “periodistas” serían: ¿Alguno de ustedes vio o tiene en su poder alguno de estos vídeos? ¿Vieron o tienen en su poder documentos !oficiales” que prueben la existencia de dichos materiales?

La respuesta la podemos dar nosotros: Ustedes no tienen en su poder ni vieron dichos materiales porque tanto ustedes como nosotros sabemos que simplemente NO EXISTEN.

Entonces, señores pseudoperiodistas: ¿Por qué decidieron publicar dicha información? ¿Por qué decidieron dañar la imagen y respetabilidad de ciudadanos que tenemos un modo honesto de vida? ¿Por qué vincularnos con la delincuencia organizada poniendo en riesgo nuestra seguridad? ¿Consideraron lo que representa una acusación de este tipo para nuestras vidas y las de los que nos rodean? ¿Por qué fueron tan irresponsables y mentirosos? ¿Les gustaría que a sus seres queridos los difamarán de la misma forma?.

Negamos rotundamente el haber recibido un solo centavo de la delincuencia organizada para alguna campaña o en algún otro momento o circunstancia y exigimos a los “periodistas” que de no poder probar lo contrario ofrezcan una disculpa pública y que, apelado a nuestro “derecho al olvido”, el medio de comunicación que publicó la nota la borré de su historial.

6.- Sobre la nota publicada en el periódico El Universal titulada !Eligen proyecto más caro para el Archivo Agrario##, en la cual se menciona que !Aunque Sedatu tuvo propuestas de menor monto para el plan del histórico acervo, decidió pagar tres veces más (56 mdp) a empresa ligada a hijo de AMLO”.

Acusación:

La nota menciona que SEDATU decidió fallar en la licitación pública LO-015000999- E386-2022 en favor de una empresa que presentó una propuesta !tres veces más cara” por supuestamente estar vinculada con los amigos de Andrés López Beltrán”.

Respuesta:

Como ya señalamos en este documento anteriormente: jamas hemos recomendado a ninguna persona o empresa para la obtención de contratos de obra pública, incluyendo la obra mencionada.

Sobre dicha licitación la información que tenemos es que las propuestas realizadas por las otras empresas (TEKTONIKA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES y ESTUDIO PI) fueron desechadas del proceso de licitación debido a que no cumplieron con los requisitos estipulados en las bases de licitación, siendo descalificadas en la parte legal, técnica y económica, esta última apuntando que no se contaba con la capacidad financiera y/o económica para realizar los trabajos en cuestión.

Está claro que este importante detalle no es mencionado en la nota porque el objetivo final de la misma es culparnos aunque no haya prueba alguna y otorgarnos la responsabilidad del fallo, generando suspicacias al respecto que ensucien nuestra imagen, la de nuestro padre y el gobierno que él encabeza.

En conclusión, podemos reiterar que, como en este documento se manifiesta, no existe ninguna prueba acerca de nuestra participación o relación con las acusaciones. Todo está basado en mentiras, supuestos, fuentes de dudosa veracidad o incluso existencia, intervenciones telefónicas ilegales a terceros que ninguna o poca relación tienen con nosotros y nuestras vidas, malas intenciones y pésimo ejercicio del noble oficio del periodismo.

Ninguno de los !reportajes” mencionados ni ningún otro presenta una cuenta bancaria, un depósito, un vídeo o alguna prueba fehaciente que realmente nos coloque en alguno de todos los delitos que pretenden imputarnos en todos estos artículos. Nunca podrán hacerlo porque son simple y llanamente falsedades y mentiras.

Para responder a la duda sembrada queremos enfatizar que nuestros bienes e ingresos provienen del trabajo honrado de nuestra familia y del propio. Juntos tenemos un rancho de cacao y madera en Tabasco heredado originalmente de nuestro abuelo materno, una marca, taller y tiendas de chocolate, entre otras actividades y negocios, los cuales hasta ahora nos han garantizado el sustento, manteniéndonos al margen de la actividad política y del gobierno. Todos nuestros ingresos provienen del sector privado.

Estamos acostumbrados a resistir y seguiremos luchando por las causas justas y por el pueblo de México. En nuestra educación e ideología están grabados los principios “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Sabemos de dónde venimos, a quien nos debemos y a dónde vamos. Nos mantendremos firmes en nuestra convicción de actuar siempre siguiendo los mencionados principios, así como de ser buenos hijos y buenos ciudadanos.

Lamentamos profundamente y nos duele haber sido utilizados por nuestros adversarios para golpear al proyecto político que admiramos y pertenecemos. Pero nos tranquiliza saber que el árbol de la mentira es un árbol sin raíz que con el viento más ligero cae y el de la verdad resiste, manteniéndose de pie y perdurando por siempre. (La Jornada y Redacción).

Gonzalo Alfonso López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán.