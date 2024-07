Disney/Pixar celebra un nuevo logro con IntensaMente 2 (90%), que se ha convertido en la película animada más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial. La secuela de Intensa Mente ha recaudado hasta el martes US $1,462.8 millones, superando a Frozen 2 (80%) de Disney Animation Studios, que había logrado US $1,454 millones.

‘IntensaMente 2’, un éxito arrollador para Pixar

Desde su estreno en cines el 14 de junio de 2024, IntensaMente 2 ha alcanzado hitos impresionantes en la taquilla. La película, dirigida por Kelsey Mann, también ha avanzado en la clasificación global de taquilla, ocupando el puesto número 13 y superando a Barbie (88%) (US $1,446 millones). Con una recaudación internacional de US $861.8 millones hasta el martes, la película está en el puesto 20 de la taquilla internacional de todos los tiempos y todavía no se ha estrenado en Japón, donde se lanzará el 1 de agosto.

La película tuvo un debut global sin precedentes, logrando la mayor apertura para una película animada con US $295 millones. Además, ‘IntensaMente 2’ alcanzó la marca de los US $1 mil millones en solo 19 días, estableciendo un nuevo récord para la rapidez en alcanzar esta cifra en el género animado. A principios de julio, también se convirtió en la película de Pixar más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial.

En América Latina, la película ha marcado un hito al convertirse en la más taquillera de todos los tiempos en Brasil, México, Colombia, Chile y Uruguay. Los principales mercados internacionales para la película hasta el momento son México (US $98.6 millones), Brasil (US $73.9 millones), Reino Unido (US $61.2 millones), Corea del Sur (US $56.5 millones) y Francia (US $52.3 millones).