Jonathan Majors aseguró que tiene el corazón roto tras saber que su villano Kang El Conquistador de las películas de Marvel ha sido reemplazado por Dr. Doom, interpretado por Robert Downey Jr., luego de darse a conocer el plan para los siguientes proyectos de superhéroes.

En declaraciones a TMZ, el actor reaccionó a la reciente noticia de Marvel Studios, la cual desató furor por el regreso de Downey Jr. al Universo Cinematográfico (UCM), ahora como el antagonista.

«Sí, me siento con el corazón roto. Por supuesto. Amo a Kang. Pero Doctor Doom es malvado», dijo.

Sin importar que su papel como Kang El Conquistador llegó a su fin tras ser declarado culpable de dos delitos menores de acoso y agresión, consideró justo el recibimiento que tuvo Downey Jr.

«Creo que es justo que el señor Downey haya sido recibido con paciencia, curiosidad y amor y que se le haya permitido trabajar su arte y ser creativo a ese nivel».

Por otro lado, Majors dijo que no comprendió la razón por la que no le permitieron regresar al UCM tras enfrentar dos cargos de delitos menores y no haber pisado la prisión, al ser cuestionado y comparado con otras estrellas en grandes franquicias como es el caso de Ezra Miller, quien pudo continuar como Flash en la cinta de DC y el propio Downey Jr. luego de tener problemas legales y ser arrestado en 1996 por posesión de heroína, cocaína y un arma descargada.

Sin embargo, Jonathan Majors reafirmó su interés por volver a tomar el papel de Kang en caso de tener la misma oportunidad.

«¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo amo. Amo a Kang. Si eso es lo que quieren los fans, y eso es lo que quiere Marvel, entonces, que sigamos adelante. Claro que sí lo haría», comentó.