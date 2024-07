Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues ahí tienen que el Club Rotario Victoria Escandón dio la bienvenida a su nueva directiva, encabezada por el presidente Leonardo Collado Anzaldúa. En su discurso de toma de protesta resaltó la importancia del servicio como estilo de vida y dijo que el lema de este año rotario «es la alquimia de transformar los talentos individuales en oportunidades de servicio colectivo».

El evento contó con la presencia de tamaulipecos como el exdiputado Mario Alejo Salinas Peña y el ex director de la Oficina Fiscal Manuel Martínez Arteaga, socios activos de este club. Vale decir que el subsecretario Jorge Luis Beas acudió con la representación del Gobernador Américo Villarreal.

Concurrieron la diputada local electa maestra Blanca Anzaldúa Nájera, así como el subsecretario general de gobierno, Tomás Gloria Requena. Se apersonaron presidentes de otros clubes rotarios: Jorge Luis Navarro, del Club Victoria; Lauro Infante, del Club Tamaholipa; Marisa Gámez, del Club Villa de Aguayo; y Enrique de la Garza, del Club Victoria Empresarial. A todos ellos Leo Collado convocó a trabajar en conjunto y sumar esfuerzos con los gobiernos estatal y municipal con la meta de «construir juntos una Victoria y un Tamaulipas más grande que sus problemas».

Vale anotar que el Club Rotario Victoria Escandón tiene una larga tradición de activismo y aportación social. Leo Collado en su mensaje se comprometió a trabajar arduamente este año para continuar siendo un pilar en la comunidad.

Dos.- El abogado Armando Villanueva Mendoza, notario público y catedrático universitario acudió hace días a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para presentar su desistimiento para ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas.

Tres.- En temas de Derechos Humanos quien alzó la mano y se inscribió para ser considerando a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la entidad es el Contador Fernando Arriaga Martínez, analista financiero y quien en sus años juveniles se desempeñó en el 20 Allende como director administrativo de el periódico El Diario de Victoria. Le enviamos la mejor buena vibra para que logre ser consejero.

Cuatro.- Les comparto que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que lidera el médico Dámaso Anaya Alvarado, efectua una colecta de víveres en apoyo a familias afectadas por las ultimas lluvias. Así, desde el martes 2 hasta el día 15 de julio la UAT estará recibiendo donativos de productos diversos en todas las escuelas, facultades, unidades académicas y dependencias administrativas del Campus Victoria.

Entre los productos solicitados están alimentos como aceite, arroz, frijol, lenteja, azúcar, sal, atún y sardinas enlatadas y agua embotellada.

Se solicitan articulos de higiene personal como rollos de papel higiénico, jabón de barra, pasta dental, toallas femeninas, e igual articulos para bebé como son pañales, leche en polvo, biberones y toallitas humedas.

La entrega de donativos a gente afectada por las lluvias se hará el martes 16 de julio en el atrio del Teatro Juárez de esta capital. Para más información, es posible consultar detalles en la Dirección de Humanismo Social de la UAT, llamando al telefono 834 318 1800, extensiones 1931 y 1641. Si usted puede, ayude.

Cinco.- Luego de hacer sus monitoreos semanales de cloro residual libre en los 193 puntos georreferenciados para determinar las condiciones del agua para uso y consumo humano, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) reportó que no existen crecimientos bacterianos en dichos puntos, por lo que el agua no representa un riesgo para la salud de la población.

El comisionado estatal, Mario Alberto Rebolledo Urcadiz, señaló que no se encontraron coincidencias que determinen que el agua tiene una asociación epidemiológica que genere enfermedades gastrointestinales como las diarreas, por lo que se deberán analizar otros factores para establecer las causas que generan este tipo de padecimientos.

«Se ha monitoreado de manera puntual los puntos georreferenciados y estratificados del agua y, con la presencia de las lluvias y por instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, los monitoreos se incrementan. Por esta razón, hasta el viernes de la semana pasada, en los 193 puntos de monitoreo, solo en seis se encontró por debajo de la norma, por lo que de inmediato se tomaron y analizaron las muestras por el Laboratorio Estatal de Salud Pública y los resultados se notificarán a la COMAPA Victoria”, señaló el comisionado Rebolledo. .

Seis.- Deja tú los errores ortográficos del comunicado a padres de familia de la Secundaria 7 «Profr. Eleazar Cervantes Gómez», lo curioso, raro, y que no procede es que para la ceremonia de graduación a efectuarse este jueves 4 de julio, a las 9:00 am, es la prohibición de que: «NO SE PERMITEN ARREGLOS, GLOBOS, NI NADA. NO SE PERMITE ENTRAR CON ELLOS». El director de este plantel es el profesor Jesús Garza Puente. Del asunto ya fue notificado el equipo de la funcionaria Lucía Aimé Castillo Pastor. NOS VEMOS.

