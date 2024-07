Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El edificio del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no está embargado, pero sí asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), aclaró el secretario Jurídico de Transparencia Teodoro Molina Reyes.

Como partido, están defendiendo el patrimonio del partido y esperan que el proceso se resuelva antes de que finalice el presente año, subrayó quien también es representante del PRI ante el IETAM.

La instrucción de la presidenta actual del partido, Mercedes del Carmen Guillén Vicente es la de defender, con todo y apegado a derecho, el patrimonio de este instituto político, dijo Molina.

El representante priista se mostró extrañado del ruido mediático que se ha querido hacer, en el sentido de difundir que el edificio del PRI está embargado, cuando solo tiene sellos de aseguramiento por las seis demandas laborales de militantes que enfrenta, lo que es parte de un procedimiento judicial tras los amparos tramitados por el partido tricolor.

«Recordemos que a final de cuentas somos una persona moral, con derechos y obligaciones. ¿Qué es lo que sucede en este momento?: en el 2017 no se comenzó a defender una situación legal y en la actualidad el paso del tiempo y el descuido del procedimiento de quienes estaban al frente no se hizo lo conducente».

Molina Reyes se abstuvo de revelar los montos económicos correspondientes a esos seis laudos, porque realmente una cosa es lo que piden los demandantes y otra lo que la autoridad determine en su momento. “No puedo dar un monto global porque en este momento no existe, hay presunción de números que no los quisiera mostrar tampoco, pero una cantidad específica a pagar no hay”, puntualizó.

Sostuvo que por instrucciones de la dirigente estatal, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, se están defendiendo los intereses y patrimonio del PRI, apegados a derecho y con la razón en la mano.

“Este es un tema técnico jurídico al cien por ciento, por lo que aunque es el área jurídica la que se está encargada del proceso, la presidenta está totalmente al pendiente de cada paso que se da en este procedimiento. Como jurídico hay que defender apegados a derecho los intereses del partido, tope hasta donde tope, esas fueron sus palabras», concluyó Teodoro Molina