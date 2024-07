Por Agencias

Ciudad de México.- En una hermética sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la que no se permitió el acceso a nadie ajeno al instituto político, se registró de manera oficial Alejandro Moreno Cárdenas en el proceso interno en busca de reelegirse como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor.

Junto con Carolina Viggiano, quien lo acompaña en la fórmula para buscar, en su caso, relegirse como secretaria general, el campechano argumentó que el partido está entre dos frentes, al hacer referencia al gobierno y a sus críticos.

“Nunca el partido había estado tan asediado por el acoso y el hostigamiento del poder como en los años que hemos encabezado nuestro instituto político. Nos encontramos siempre bajo fuego cruzado. Por un lado, nuestro partido ha recibido del gobierno la divisa de la persecución en lugar de la del diálogo y la apertura. Por otro, hemos estado expuestos a la mezquindad y la traición de perfiles que han empeñado años de su trayectoria partidista por la comodidad, seguridad y los beneficios que les da rendirse ante el poder”, señaló Moreno Cárdenas al momento de registrarse, con una transmisión difundida por el partido en sus redes sociales.

Y tras reiterar que este partido se debe deslindar “de los errores del pasado de otros, que entregaron el poder y que hoy están muertos de miedo porque el poder los tiene controlados”, dijo que “a todos los que están esperando el fracaso del PRI, mejor agárrense de la silla porque se van a quedar esperando”.

“Al PRI lo que es lo del PRI, y a los traidores, que les de su merecido la militancia”, agregó. Enseguida, llamó a rendir cuentas a las voces críticas, sin referirse de manera directa a los ex dirigentes del partido que han criticado a Moreno Cárdenas en su intención de relegirse.

Momentos antes, de manera sorpresiva, se inscribieron al proceso en busca de la dirigencia la diputada federal veracruzana Lorena Piñón Rivera y el poblano Cuauhtémoc Betanzos Terroba. Al registrarse, Piñón Rivera no cuestionó la gestión de Alito Moreno, sino para respaldar las reformas estatutarias que dan pie a la reelección de sus dirigencias. A la vez, criticó a las voces disidentes que han sido críticas de las recientes acciones del partido.

“Aquí en el PRI no hay espacios para vacas sagradas o iluminados por encima de la militancia, no estoy de acuerdo con aquellos que pensaban que el PRI debería permanecer inmóvil en una depresión post electoral. La asamblea nacional demostró interés en reconstruirnos y este proceso interno representa que el priismo de infantería no se raja”.

Apuntó que esta fuerza política “no tiene espacios para crudas pos electorales y por eso vamos de frente porque queremos ganar la próxima competencia electoral” e indicó que es el momento para el tricolor de reinventarse y reconectar con las bases. También, arremetió contra quienes “quieren sabotear” el proceso interno.

Poco después de las 11 de la mañana llegó Moreno Cárdenas a la sede del partido. Pese a que no se permitió el acceso a quienes no estaban registrados con anterioridad, adentro ya había militantes con tambores y un grupo que lo recibió, y posteriormente despidió, entre porras.

Dentro del Salón Alfonso Reyes de la sede nacional priísta, aseveró que tanto él como Viggiano, vienen de la cultura del esfuerzo, y “no de la cultura palaciega como los que hoy hablan de manera infundada e inaceptable” del partido.

Consideró, además, que son parte de la “herencia” del PRI “de la estabilidad, del progreso y de los grandes acuerdos nacionales” que derivaron en el surgimiento de varias instituciones.

Sostuvo que “no es el momento para replegarnos, nunca echarnos para atrás. Aunque se vea el camino muy complicado, si los priístas, como somos, generamos cohesión y unidad interna, los priístas vamos a salir adelante como lo hemos hecho. Ni un paso atrás, siempre para adelante en la defensa del régimen democrático”.

Aunque pidió defender los principios que le dieron vida al PRI, entrevistado a su salida, justificó el buscar la reelección, que hasta hace un mes y medio, era algo expresamente prohibido en los estatutos del partido.

-¿Se justifica la relección?

-Hoy no vivimos un momento fácil, un momento en el que no hay normalidad democrática, y todos saben que esa mala imagen que tiene el partido fue por lo que se hizo en el pasado. Yo no fui culpable del Pemexgate, o no fui culpable de que digan que había priístas involucrados en el asesinato de Luis Donaldo Colosio… yo recibí un partido destrozado en 2019, hecho pedazos y al final fuimos reconstruyendo.

-¿No atenta contra los principios del partido la reelección, ya que se fundó bajo los principios de la no relección?

-Es que es lo que les digo, aquí a conveniencia de cada quién. En el 2015 yo era diputado y aprobamos la reelección y la elección consecutiva de diputados, senadores y alcaldes, y lo aprobamos nosotros. La elección consecutiva está en el PAN, en el Verde, en el PT, en el MC”.

En medio de sus declaraciones ante los reporteros, al menos dos personas que pasaron por el lugar le reclamaron a gritos a Alito Moreno. “Ya renuncia”, expresó una persona. “Nadie te quiere por rata”, le dijo alguien más que pasó en su automóvil. Al instante, Moreno Cárdenas le respondió: «Saludos, saludos”. También recibió porras de quienes bajaban de la sede del partido.

Sin referirse a la otra aspirante registrada, defendió que sus críticos decían que se iba a reelegir durante la Asamblea Nacional, y que no iba a haber participación política. También, afirmó que una jurisprudencia del Tribunal Electoral permite a los partidos reformar sus estatutos en esta fase del periodo electoral. Confió en que el proceso está apegado a derecho. (Néstor Jiménez/La Jornada).