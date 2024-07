Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Se inicia la segunda semana de Julio, y lo hace con un inconfundible olor a vacaciones. Se van de vacaciones, ya pronto, estudiantes, maestros y directivos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Igual se van de vacaciones personal y funcionarios del gobierno estatal y de los diversos gobiernos municipales de Tamaulipas.

¿Qué pendientes tenemos? Nos dicen los expertos en temas electorales que un tema importante pendiente es el resultado final que se le dará a las elecciones municipales de Nuevo Laredo.

Dos.- Con las benditas intensas lluvias que nos trajo la Tormenta «Alberto» vale hacer caso de las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud y revisemos que en nuestros domicilios no se acumule agua en cubetas, especialmente de lluvia en neumáticos, y todo tipo de contenedores sin tapa. Hay quien recomienda echar algo de cloro a los tinacos. Y además mantener los patios limpios y ordenados. el caso es evitar criaderos de mosquitos Aedes aegypti, que transmite el dengue.

Tres.- Les comparto que el gobierno de del doctor Américo Villarreal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, ha terminado los trabajos de rehabilitación de infraestructura hidráulica en las plantas de rebombeo 1 y 2 de Ciudad Victoria.

La suspensión del servicio de agua potable ocurrida durante este fin de semana se debió a la culminación de trabajos de retiro y sustitución de válvulas y tuberías de más de 30 años de uso en las plantas de rebombeo 1 y 2 de esta ciudad capital.

Desde enero del 2023, por instrucciones del gobernador Américo se iniciaron trabajos de mantenimiento de los acueductos Guadalupe Victoria y Peñita – Tamatán, así como la rehabilitación de las plantas de rebombeo 1 y 2 en la capital tamaulipeca.

Cuatro.- Pues ahí tienen que Manuel Raga Navarro ha dejado ya de ser el director del Instituto del Deporte en Tamaulipas.

Fue el mejor jugador de basquetbol del siglo XX en México. Un triunfador en Italia. El Gym anexo al Estadio «Marte R. Gómez», lleva por nombre «Manuel Raga Navarro», en su honor.

El 4 de abril escribimos: «Ciertamente esta no es una columna deportiva, pero si creemos que el alto mando del Gobierno de Tamaulipas debe indagar este penoso asunto de ineptitud administrativa y proceder a sacar «tarjeta roja» a los funcionarios responsables o mejor dicho «irresponsables».

Resulta que las Selecciones Femenil de Futbol Tamaulipas Sub 15 y Sub 17 que representaron a la entidad en el Macro Regional resultaron ELI-MI-NA-DAS y no podrán competir en la Olimpiada Nacional, pero no fue por su desempeño en la cancha sino por el mal manejo administrativo del Instituto del Deporte que preside Manuel Raga Navarro. Las jovencitas hicieron, con su talento y el trabajo de sus entrenadores, lo que tenían que hacer: ganar partidos.

La sorpresa fue que llegaron a la competencia con su papelería incompleta. No llevaron documentación certificando que eran jugadoras amateurs. Los del INDE Tamaulipas -tantos que son y tanto que cobran de salario- no leyeron la convocatoria para la Olimpiada Nacional. Entonces como diría el Filosofo de Güémez: «Ganastes, pero no quedastes».

Nombre de los irresponsables: el director de Alto Rendimiento, Sergio Martínez, y su equipo de 11 irresponsables, entre ellos Fred Kristian Vázquez, y claro, el referido Manuel Raga, que por cierto este pasado 15 de marzo cumplió 80 años de edad, y visto está no quiere jubilarse.

Nos reportan gran indignación y lagrimas en las jovencitas y sus familias».

En abono de Raga nos reportan que mandos del Gobierno no lo dejaban trabajar. Incluso que cuando gente lo iba a buscar a su oficina, su secretaria lo negaba. «No está», decía; siendo que si estaba. A que la.

Manuel Raga nació en marzo de 1944 en Aldama, Tamaulipas. Ha sido preparador de entrenadores en el país, y esta matrimoniado con Lucila Urgüelles Savón, Licenciada en Educación Física, de nacionalidad cubana. Trabajó como Coordinador de Deportes del PRI Tamaulipas cuando en 1996 el matamorense Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba era presidente de ese partido; quedándose Raga ahí hasta 1999. NOS VEMOS.

