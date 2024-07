Francis Ford Coppola, reconocido director de cine, se encuentra en el centro de una controversia tras ser captado en video intentando besar a dos jóvenes extras durante el rodaje de su nueva película de ciencia ficción, ‘Megalópolis’. Los videos, obtenidos por Variety, fueron grabados el año pasado por un miembro del equipo durante una escena de bacanal en un club nocturno.

Según dos fuentes citadas por el medio, Coppola actuaba con total impunidad en el set. El director, quien financió él mismo el presupuesto de 120 millones de dólares de la película, no enfrentó los controles tradicionales que suelen imponer los estudios. Anteriormente, The Guardian había reportado que Coppola, de 85 años, trató de besar a algunas extras femeninas en ‘topless’, argumentando que intentaba «ponerlas de humor».

La polémica salió a la luz poco antes del estreno mundial de ‘Megalópolis’ en el Festival de Cannes. La escena del incidente, en la que aparece la actriz Nathalie Emmanuel, se filmó el 14 de febrero de 2023 en el Tabernacle, una sala de conciertos en Atlanta. La hoja de convocatoria indicaba que las actrices habían sido «autorizadas por desnudez en ‘topless’» o «escasamente vestidas», según Variety.

Una fuente presente en el set estimó que había entre 150 y 200 personas, incluyendo actores de fondo y personal técnico, cuando Coppola comenzó a dirigir la escena. El cineasta no dejaba de saltar para abrazar y besar a varias mujeres, a menudo insertándose en la toma. La fuente señaló que este comportamiento era inusual y poco profesional.

El equipo de Coppola ha salido en su defensa. Darren Demetre, productor ejecutivo de ‘Megalópolis’, afirmó que el director caminó por el set dando abrazos y besos en la mejilla a los actores y extras para establecer el espíritu de la escena del club. Añadió que no recibió ninguna queja de acoso o mala conducta durante el proyecto. Las coordinadoras de intimidad, Samantha McDonald y Ashley Anderson, explicaron que no estuvieron presentes durante la escena en cuestión y no pudieron comentar sobre el comportamiento del director en esa ocasión.

A pesar de las declaraciones en su defensa, la controversia sigue creciendo, y la comunidad cinematográfica observa con atención las repercusiones de estos hechos. La situación resalta la importancia de mantener un ambiente de trabajo respetuoso y profesional en la industria del cine.