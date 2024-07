Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dos altos ex exfuncionarios que estuvieron al servicio del ex gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca fueron vinculados a proceso por un juez por los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Los aludidos son Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, ex secretario de Administración, y Elda Aurora Viñas Herrera, ex Contralora Gubernamental, ambos funcionarios que sirvieron al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El juez determinó que cuando los ahora vinculados se desempeñaban en los puestos mencionados, unos meses antes de que terminara el sexenio de García Cabeza de Vaca, adjudicaron 14 contratos a dos personas morales y una física, violando la Ley de Adquisiciones.

Al evadir el escrutinio de un concurso de licitación para favorecer a una parte interesada, lo hicieron con gran celeridad, presionados por los tiempos de la administración panista que estaba por concluir.

Sin embargo, la premura los llevó a cometer serios errores, como el hecho de haber firmado los contratos en la misma fecha con los mismos favorecidos, lo que evidenció que en realidad habían dividido un contrato por un monto mayor a los ocho millones de pesos, para eludir el procedimiento de licitación, una práctica que se generalizó a lo largo de toda la administración cabecista.

Cabe señalar que Salazar Anzaldúa y Viñas Herrera son apenas dos de los más de 100 casos de funcionarios con carpetas de investigación abiertas por corrupción, integradas en el Ministerio Público, lo que permite inferir que las investigaciones se acelerarán y pronto caerán más personajes involucrados en la corrupción que imperó en la pasada administración del PAN.